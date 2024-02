Grasso addominale? Il kimchi aiuterebbe a contrastarlo: ecco perché

Mangiare il kimchi tre volte al giorno può ridurre le dimensioni della cosiddetta "pancia da birra" (di fatto, grasso addominale), secondo un importante studio condotto su 115.000 persone. Consumare fino a tre porzioni di kimchi al giorno potrebbe ridurre la quantità di grasso intorno alla zona centrale, potenzialmente diminuendo anche il rischio diabete.

Il kimchi, alimento tipico coreano

Cos'è il kimchi, il piatto "alleato" della salute

Il kimchi, un piatto tradizionale coreano a base di verdure fermentate come ad esempio il cavolo, è da lungo tempo associato a benefici per la salute, come la regolazione della digestione e il potenziamento della memoria. Ora, uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Chung Ang in Corea del Sud su oltre 100.000 persone ha rilevato che gli uomini che consumano tre porzioni del piatto al giorno sono meno inclini al sovrappeso e hanno meno grasso addominale, il tipo ritenuto più a rischio per il diabete di tipo 2. Ricerche precedenti hanno dimostrato che i batteri presenti nel kimchi hanno un effetto anti-obesità, ma i ricercatori volevano sapere se consumarlo regolarmente potesse essere collegato a una riduzione del rischio di obesità addominale e generale. L'obesità addominale, spesso indicata come "pancia da birra", è considerata il tipo più importante di grasso nello sviluppo del diabete di tipo 2, poiché si accumula intorno a organi vitali come il pancreas e il fegato.

Per il nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 115.000 coreani di età superiore ai 40 anni che hanno partecipato allo studio Health Examinees. I partecipanti hanno compilato un questionario sulla frequenza con cui consumavano diversi tipi di cibo, scegliendo tra meno di una porzione al giorno, una o due porzioni al giorno, due o tre, tre o cinque e più di cinque al giorno.

Kimchi, gli altri benefici per la salute

Non solo un alleato contro l'obesità, il consumo di kimchi (in linea generale) offre anche altri vantaggi alla salute. Eccone alcuni qui di seguito: