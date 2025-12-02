Indivia belga: tutte le proprietà, i valori nutrizionali e i benefici

L’indivia belga, conosciuta anche come cicoria witloof (“a foglia larga” in olandese), è un ortaggio originario del Belgio e appartenente alla famiglia delle cicorie. Si distingue per il suo sapore amarognolo e per le foglie sode, croccanti e affusolate, di colore bianco chiaro con punte tendenti al verde. Di questo ortaggio si consumano solo le foglie, ottime sia crude sia cotte.
L'indivia belga
I valori nutrizionali
Dal punto di vista nutrizionale, come riportano gli esperti di Humanitas Salute, l’indivia belga è un alimento leggero e ricco di acqua. 100 g di indivia cruda apportano circa 15 kcal, così ripartite:
- 16% proteine
- 15% lipidi
- 69% carboidrati
Composizione per 100 g:
- 94,3 g acqua
- 0,7 g proteine
- 0,3 g lipidi
- 0 mg colesterolo
- 3 g carboidrati
- 3 g zuccheri solubili
- 1,1 g fibre
- 0,3 mg ferro
- 18 mg calcio
- 26 mg fosforo
- 0,04 mg vitamina B1 (tiamina)
- 0,03 mg vitamina B2 (riboflavina)
- 0,3 mg vitamina B3 (niacina)
- 10 µg vitamina A (retinolo eq.)
- 3 mg vitamina C
- Acido folico (vitamina B9)
Quando evitarla
Non sono note interazioni tra l’indivia belga e farmaci o altre sostanze. Va evitata solo in caso di allergia specifica.
La stagionalità
L’indivia belga è di stagione tra novembre e gennaio.
Benefici e possibili controindicazioni
Grazie al contenuto di fibre e acqua, l’indivia belga favorisce il transito intestinale e può avere un leggero effetto lassativo. È inoltre adatta alle diete ipocaloriche: le poche calorie e la consistenza croccante aumentano il senso di sazietà. È una buona fonte di vitamine A, C e del gruppo B e un’ottima fonte di acido folico (B9), importante per la salute cardiovascolare e fondamentale in gravidanza per lo sviluppo del feto.
Povera di sodio e ricca di acqua, ha un effetto diuretico e depurativo. Interessante anche il contenuto di calcio, minerale coinvolto nella contrazione muscolare, nella coagulazione del sangue, nella permeabilità cellulare e nella trasmissione degli impulsi nervosi. Al momento non sono riportate controindicazioni specifiche, se non in caso di allergia.