Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 02 dicembre 2025  | aggiornato alle 09:55 | 116067 articoli pubblicati

ortaggio

Indivia belga: tutte le proprietà, i valori nutrizionali e i benefici

Ricca di acqua, fibre, vitamine e acido folico, l’indivia belga è un ortaggio leggero e saziante, ideale per favorire il transito intestinale, sostenere l’idratazione e portare benefici a cuore, digestione e gravidanza

di Redazione Italia a Tavola
 
02 dicembre 2025 | 08:30

L’indivia belga, conosciuta anche come cicoria witloof (“a foglia larga” in olandese), è un ortaggio originario del Belgio e appartenente alla famiglia delle cicorie. Si distingue per il suo sapore amarognolo e per le foglie sode, croccanti e affusolate, di colore bianco chiaro con punte tendenti al verde. Di questo ortaggio si consumano solo le foglie, ottime sia crude sia cotte.

Indivia belga: tutte le proprietà, i valori nutrizionali e i benefici

L'indivia belga

I valori nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, come riportano gli esperti di Humanitas Salute, l’indivia belga è un alimento leggero e ricco di acqua. 100 g di indivia cruda apportano circa 15 kcal, così ripartite:

  • 16% proteine
  • 15% lipidi
  • 69% carboidrati

Composizione per 100 g:

  • 94,3 g acqua
  • 0,7 g proteine
  • 0,3 g lipidi
  • 0 mg colesterolo
  • 3 g carboidrati
  • 3 g zuccheri solubili
  • 1,1 g fibre
  • 0,3 mg ferro
  • 18 mg calcio
  • 26 mg fosforo
  • 0,04 mg vitamina B1 (tiamina)
  • 0,03 mg vitamina B2 (riboflavina)
  • 0,3 mg vitamina B3 (niacina)
  • 10 µg vitamina A (retinolo eq.)
  • 3 mg vitamina C
  • Acido folico (vitamina B9)

Quando evitarla

Non sono note interazioni tra l’indivia belga e farmaci o altre sostanze. Va evitata solo in caso di allergia specifica.

La stagionalità

L’indivia belga è di stagione tra novembre e gennaio.

Benefici e possibili controindicazioni

Grazie al contenuto di fibre e acqua, l’indivia belga favorisce il transito intestinale e può avere un leggero effetto lassativo. È inoltre adatta alle diete ipocaloriche: le poche calorie e la consistenza croccante aumentano il senso di sazietà. È una buona fonte di vitamine A, C e del gruppo B e un’ottima fonte di acido folico (B9), importante per la salute cardiovascolare e fondamentale in gravidanza per lo sviluppo del feto.

Povera di sodio e ricca di acqua, ha un effetto diuretico e depurativo. Interessante anche il contenuto di calcio, minerale coinvolto nella contrazione muscolare, nella coagulazione del sangue, nella permeabilità cellulare e nella trasmissione degli impulsi nervosi. Al momento non sono riportate controindicazioni specifiche, se non in caso di allergia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
indivia belga salute humanitas salute
 
