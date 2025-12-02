Indivia belga: tutte le proprietà, i valori nutrizionali e i benefici

L’indivia belga, conosciuta anche come cicoria witloof (“a foglia larga” in olandese), è un ortaggio originario del Belgio e appartenente alla famiglia delle cicorie. Si distingue per il suo sapore amarognolo e per le foglie sode, croccanti e affusolate, di colore bianco chiaro con punte tendenti al verde. Di questo ortaggio si consumano solo le foglie, ottime sia crude sia cotte.

L'indivia belga

I valori nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, come riportano gli esperti di Humanitas Salute, l’indivia belga è un alimento leggero e ricco di acqua. 100 g di indivia cruda apportano circa 15 kcal, così ripartite:

16% proteine

proteine 15% lipidi

lipidi 69% carboidrati

Composizione per 100 g:

94,3 g acqua

acqua 0,7 g proteine

proteine 0,3 g lipidi

lipidi 0 mg colesterolo

colesterolo 3 g carboidrati

carboidrati 3 g zuccheri solubili

zuccheri solubili 1,1 g fibre

fibre 0,3 mg ferro

ferro 18 mg calcio

calcio 26 mg fosforo

fosforo 0,04 mg vitamina B1 (tiamina)

vitamina B1 (tiamina) 0,03 mg vitamina B2 (riboflavina)

vitamina B2 (riboflavina) 0,3 mg vitamina B3 (niacina)

vitamina B3 (niacina) 10 µg vitamina A (retinolo eq.)

vitamina A (retinolo eq.) 3 mg vitamina C

vitamina C Acido folico (vitamina B9)

Quando evitarla

Non sono note interazioni tra l’indivia belga e farmaci o altre sostanze. Va evitata solo in caso di allergia specifica.

La stagionalità

L’indivia belga è di stagione tra novembre e gennaio.

Benefici e possibili controindicazioni

Grazie al contenuto di fibre e acqua, l’indivia belga favorisce il transito intestinale e può avere un leggero effetto lassativo. È inoltre adatta alle diete ipocaloriche: le poche calorie e la consistenza croccante aumentano il senso di sazietà. È una buona fonte di vitamine A, C e del gruppo B e un’ottima fonte di acido folico (B9), importante per la salute cardiovascolare e fondamentale in gravidanza per lo sviluppo del feto.

Povera di sodio e ricca di acqua, ha un effetto diuretico e depurativo. Interessante anche il contenuto di calcio, minerale coinvolto nella contrazione muscolare, nella coagulazione del sangue, nella permeabilità cellulare e nella trasmissione degli impulsi nervosi. Al momento non sono riportate controindicazioni specifiche, se non in caso di allergia.