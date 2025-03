Kiwi, tutti i segreti: valori nutrizionali, benefici e quando evitarlo

Il kiwi è il frutto della Actinidia deliciosa, specie originaria della Cina e introdotta in Nuova Zelanda all'inizio del 20° secolo. Attualmente i principali produttori di questo frutto sono la Nuova Zelanda, il Cile, la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Italia. Ma quali sono le sue proprietà nutrizionali e i suoi benefici? Scopriamolo in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo integralmente.

Tutto quello che c'è da sapere sul kiwi

Quali sono le proprietà nutrizionali dei kiwi?

100 g di kiwi (buccia esclusa) apportano 44 calorie ripartite come segue:

77% carboidrati

12% lipidi

11% proteine

Nello specifico, 100 grammi della sua parte commestibile apportano:

86,4 g di acqua

9 g di zuccheri solubili

1,2 g di proteine

0,6 g di lipidi

2,2 g di fibre, di cui:

1,43 g di fibra insolubile

0,78 g di fibra solubile

Tra i minerali e le vitamine, 100 g di kiwi (buccia esclusa) apportano:

400 mg di potassio

70 mg di fosforo

25 mg di calcio

12 mg di magnesio

5 mg di sodio

0,5 mg di ferro

rame

manganese

85 mg di vitamina C

0,4 mg di niacina

0,05 mg di riboflavina

0,02 mg di tiamina

vitamina K

vitamina E

acido folico

È inoltre fonte di polifenoli (flavonoidi) e carotenoidi.

Quando non mangiare il kiwi?

Il suo consumo può interagire con l'assunzione di anticoagulanti, antiaggreganti e medicinali contro la pressione alta.

Kiwi: periodo di reperibilità/stagionalità

In Italia la sua stagione inizia a novembre e termina a maggio. Tra giugno e ottobre possono invece trovarsi sul mercato i frutti di provenienza neozelandese.

Kiwi, possibili benefici e controindicazioni

Sono notevoli fonti di potassio, fibre e antiossidanti. Questi ultimi (in particolare la vitamina C) possono contribuire a neutralizzare i radicali liberi che possono danneggiare le cellule e il loro dna e promuovere lo sviluppo sia di infiammazione che di tumori. La sua vitamina C sembra inoltre proteggere dai sintomi respiratori dall'asma, e - unitamente ai polifenoli e al potassio - può contribuire a proteggere la salute cardiovascolare. Al suo interno si trovano però anche ossalati, sostanze naturali che in concentrazioni troppo elevate possono contribuire al formarsi di calcoli; per questo motivo il suo consumo può essere sconsigliato in presenza di problemi a reni o cistifellea, soprattutto se non adeguatamente trattati. Infine, questo frutto contiene molecole associate alla cosiddetta “sindrome lattice-frutta”. In caso di allergia al lattice è quindi opportuno prestare attenzione al suo consumo.