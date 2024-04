Da un mare a un oceano: conosci i benefici della dieta atlantica?

Da un mare all'oceano. La dieta mediterranea potrebbe avere una “rivale”: la dieta atlantica. La dieta atlantica è il modello alimentare tradizionale delle regioni nord-occidentali della Penisola Iberica, ovvero la Galizia (Spagna) e il nord del Portogallo. È salita alla ribalta dopo il recente studio pubblicato su Jama Network, secondo cui anche chi segue la dieta atlantica, come per la mediterranea, corre un rischio ridotto di sviluppare la temibile sindrome metabolica. Vediamo nel dettaglio perché e quali sono i benefici della dieta atlantica.

La dieta atlantica si basa sulla dieta delle persone che vivono tra la Spagna nordoccidentale e il Portogallo settentrionale

Quali sono i principi della dieta atlantica

Caratterizzata da una forte enfasi su prodotti freschi, locali e stagionali, la dieta atlantica vanta una ricca storia che risale a secoli fa, plasmata dalle caratteristiche geografiche, climatiche e culturali di queste regioni.

La dieta atlantica si basa su un consumo moderato di carne e un alto apporto di pesce

Come la mediterranea, più che un semplice regime alimentare, la rappresenta un vero e proprio stile di vita che si basa su cibo semplice e gustoso, preparato con tecniche di cottura basilari che valorizzano il sapore naturale degli ingredienti, e convivialità (i pasti sono momenti da vivere in compagnia, con famiglia e amici). Non manca l'attività fisica regolare e la vita all'aria aperta.

Cosa si mangia nella dieta atlantica?

Ma cosa si mangia dunque nella dieta atlantica? La dieta atlantica si basa su un consumo moderato di carne (preferibilmente magra) e un alto apporto di pesce, in particolare pesce azzurro ricco di omega-3. In particolare il gruppo alimentare più comune nella dieta atlantica è l'amido: pane, pasta, riso, cereali integrali e non, che vengono consumati dalle 6 alle 8 volte al giorno. Cereali integrali, legumi, verdure e frutta sono alla base di ogni pasto, fornendo fibre, vitamine e minerali essenziali. L'olio d'oliva extravergine è il condimento principale, utilizzato sia per cucinare che per condire a crudo. Un altro caposaldo della dieta atlantica è rappresentato dalla patata. Latticini (come yogurt e formaggi) e vino rosso (con moderazione) completano il quadro alimentare. Ecco alcuni esempi di cibi tipici della dieta atlantica:

Pesce: sardine, sgombri, merluzzo, salmone, trote

Verdure: pomodori, peperoni, cipolle, aglio, verdure a foglia verde

Legumi: fagioli, lenticchie, ceci

Frutta: mele, pere, arance, uva, frutti di bosco

Cereali integrali: riso integrale, quinoa, avena, orzo

Latticini: yogurt, latte, formaggi

Oliva extravergine olio d'oliva

Vino rosso (con moderazione)

Noci e semi: mandorle, noci, semi di lino

I benefici della dieta atlantica

Come per la dieta mediterranea, alla quale è molto simile, anche la dieta atlantica ha diversi benefici per la salute tra cui: