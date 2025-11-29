Menu Apri login
cosa sapere

Il miele può davvero aiutare contro la tosse nei bambini?

Il miele può attenuare la tosse dei bambini grazie al suo effetto emolliente e lenitivo, migliorando il riposo. Non è però una cura: offre sì sollievo ai sintomi, ma non sostituisce controlli e indicazioni del pediatra

di Redazione Italia a Tavola
 
29 novembre 2025 | 09:00

La tosse nei bambini è uno dei disturbi più frequenti e più faticosi da gestire in famiglia. Colpisce soprattutto nella fascia tra i 18 mesi e i 6 anni e tende a intensificarsi di notte, disturbando il riposo dei piccoli ma anche quello dei genitori. Non sorprende, quindi, che molti ricorrano ai rimedi più tradizionali - come una tisana calda con un cucchiaino di miele - per cercare sollievo. Ma funziona davveroSecondo quanto riportano gli esperti di Humanitas Salute in un approfondimento che riprendiamo, , il miele può dare un aiuto concreto. Ma va compreso il suo ruolo reale.

Il miele può davvero aiutare contro la tosse nei bambini?

Il miele può sì attenuare la tosse dei bambini, ma non è una cura

Perché i bambini tossiscono così spesso

Anche se può sembrare solo un fastidio, la tosse è un meccanismo di difesa fondamentale: serve a liberare le vie aeree da muco, polvere, pollini o piccoli corpi estranei. Nei bambini è particolarmente comune perché, nei primi anni di vita, le infezioni virali si presentano con grande frequenza.

Il miele funziona davvero?

Il miele è da sempre uno dei rimedi naturali più utilizzati e non senza motivo. Ha un’azione emolliente e può ridurre l’irritazione della gola, spesso coinvolta nell’innesco della tosse. Diversi studi indicano che, assunto per brevi periodi (fino a tre giorni), può migliorare la qualità del sonno dei bambini e attenuare gli episodi di tosse. È importante però essere chiari: il miele può aiutare, ma non “guarisce” la tosse da solo né sostituisce una valutazione medica quando necessario.

Quando preoccuparsi e cosa fare davvero

Se la tosse è molto persistente, la prima cosa da escludere è l’inalazione di un corpo estraneo, un’eventualità più comune di quanto si pensi, soprattutto nei bambini che giocano con piccoli oggetti. Una volta escluso questo rischio, ci sono alcune buone abitudini che possono dare sollievo:

  • Assicurare una buona idratazione
  • Controllare temperatura e umidità della casa
  • Effettuare lavaggi nasali con regolarità
  • Usare aerosol con soluzione fisiologica per sciogliere il muco

Sono accorgimenti semplici ma molto utili, soprattutto se affiancati all’effetto lenitivo del miele.

Quando rivolgersi al medico

Se la tosse non migliora dopo qualche giorno o tende a peggiorare, è importante consultare il pediatra. Gli esperti ricordano inoltre di non somministrare farmaci ai bambini senza una chiara indicazione del medico: si rischierebbe solo di ritardare la diagnosi corretta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
tosse miele salute bimbi bambini humanitas salute
 
