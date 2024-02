Patata? Sì, ma viola! Scopriamone tutte le proprietà nutrizionali

La patata viola, con il suo vibrante colore e sapore distintivo, è diventata una presenza sempre più apprezzata sulle tavole di tutto il mondo. Questa varietà di patata, originaria dalle Ande, è ora coltivata in diverse regioni del globo, offrendo non solo un tocco di originalità in cucina ma anche una serie di benefici nutrizionali. Vediamo perché mangiarla.

Le patate viola: buone e sane

Caratteristiche e aspetto della patata viola

La patata viola, con la sua caratteristica colorazione viola intensa, si differenzia notevolmente dalle più comuni patate bianche o gialle. Questo colore distintivo è dovuto alla presenza di antociani, potenti antiossidanti che hanno dimostrato di contribuire alla salute generale del corpo umano. La patata viola presenta una polpa che può variare dal viola intenso al bianco a seconda della varietà.

Le proprietà nutrizionali della patata viola

La patata viola è una preziosa fonte di nutrienti essenziali. Tra le proprietà nutrizionali più significative spiccano la presenza di fibre, vitamina C, potassio e antiossidanti. Le fibre contribuiscono alla salute digestiva, mentre la vitamina C è essenziale per il sistema immunitario. Il potassio, fondamentale per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso, è presente in quantità significative. Gli antiossidanti, in particolare gli antociani, aiutano a contrastare lo stress ossidativo nel corpo, contribuendo alla prevenzione di malattie croniche.

Come si utilizzo in cucina la patata viola?

La patata viola si presta a molteplici preparazioni in cucina, aggiungendo un tocco di creatività e colore a una varietà di piatti. Le patate viola cotte possono essere bollite, arrostite, al vapore o pureate, mantenendo il loro colore vibrante anche dopo la cottura. La loro consistenza cremosa le rende ideali per la preparazione di purè, zuppe, gnocchi e piatti gratinati. La patata viola è spesso impiegata nelle insalate, aggiungendo non solo un sapore unico ma anche una nota di colore accattivante. È possibile utilizzarla anche come base per chip salutari o frittelle, offrendo un'alternativa più nutritiva alle varietà di patate più comuni.