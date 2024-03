Perché il latte è la bevanda ideale per gli sportivi nel post-allenamento

Gli sportivi sanno quanto sia cruciale recuperare bene dopo l'allenamento. Ecco perché il latte e i latticini sono diventati una componente essenziale delle diete post-training. Questi alimenti non solo aiutano a ripristinare l'energia e idratare il corpo, ma favoriscono anche la crescita muscolare e la riduzione del grasso corporeo. Se ne è discusso al corso di formazione dal titolo "Latte e derivati nella dieta degli sportivi" organizzato nell'ambito del progetto "Think milk, taste Europe, be smart", promosso dalla filiera lattiero casearia dell'Alleanza delle Cooperative.

Il latte e i latticini sono diventati una componente essenziale delle diete post-allenamento

Ecco perché il latte è ideale come bevanda per il recupero post-allenamento

«L'esclusivo pacchetto di nutrienti lo rende una scelta ideale come bevanda per il recupero sportivo che prevede la reidratazione, il rifornimento delle riserve di glicogeno e la riparazione muscolare - spiega la nutrizionista Elisabetta Bernardi. Nella fase di recupero, la strategia nutrizionale gioca un ruolo fondamentale dal momento che il latte fornisce energia sotto forma di carboidrati, cioè lattosio, per aiutare a ricostituire le riserve di glicogeno muscolare».

Non solo, a differenza delle tradizionali bevande sportive, «il latte è anche un'ottima fonte di proteine complete con un'alta concentrazione di aminoacidi a catena ramificata, come la leucina, per supportare la sintesi proteica muscolare - continua la nutrizionista. Il rapporto 3:1 tra caseina e proteine del siero di latte nel latte è ideale perché facilita una digestione e un assorbimento più lenti portando a livelli costanti e per tempi maggiori degli aminoacidi circolanti, gli elementi costitutivi della riparazione muscolare».

Inoltre, la combinazione dell'alto contenuto di acqua (88-91%) insieme ad elettroliti come calcio, potassio e sodio aiuta a sostituire i liquidi e gli elettroliti persi con la sudorazione durante l'esercizio, favorendo così la reidratazione. «La densità energetica e il contenuto proteico del latte sono poi in grado di ritardare lo svuotamento gastrico e rallentare l'assorbimento di acqua, aiutando a prevenire la diuresi e quindi migliorando lo stato di idratazione» conclude Bernardi.