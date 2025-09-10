Una tazza di caffè… di cicoria: i benefici da conoscere e come gustarlo

Un caffè? Sì, ma di cicoria. Sempre più persone che non tollerano la caffeina o preferiscono evitarla scelgono questa bevanda come alternativa. Ma che cos’è il caffè di cicoria e quali benefici offre? Si tratta di una preparazione antica che sta tornando a essere apprezzata non solo per il suo gusto particolare, ma anche per le proprietà salutari. Già in passato, soprattutto durante guerre e periodi di carestia, la cicoria ha sostituito il caffè tradizionale quando quest’ultimo era introvabile o troppo costoso. Oggi conquista nuovamente spazio nelle abitudini quotidiane grazie al suo aroma intenso e ai vantaggi per l’organismo.

Il caffè di cicoria è senza caffeina

Che cos’è la cicoria e dove si trova?

La cicoria (Cichorium intybus) è una pianta erbacea spontanea e molto diffusa in Europa, caratterizzata da fiori blu o violetti. Cresce facilmente nei campi, lungo i sentieri e nei terreni incolti, ma viene anche coltivata per il consumo alimentare e fitoterapico. Della cicoria si utilizzano soprattutto le radici, ricche di sostanze benefiche.

Caffè di cicoria, un gusto simile al caffè: i benefici

E il caffè di cicoria nasce proprio dalle radici della pianta, sottoposte a tostatura e poi ridotte in polvere. Con questo processo sviluppano un aroma profondo e un gusto che ricorda da vicino quello del caffè, con una sfumatura leggermente amarognola e un retrogusto di nocciola. Per questo motivo è considerato un sostituto valido per chi vuole ridurre o eliminare la caffeina, senza rinunciare al piacere di una tazza fumante.

Il caffè di cicoria nasce dalle radici della pianta

Il caffè di cicoria offre diversi vantaggi che lo rendono interessante sia dal punto di vista salutare sia come scelta quotidiana:

Senza caffeina : ideale per chi soffre di insonnia, ansia o problemi digestivi legati alla caffeina.

: ideale per chi soffre di insonnia, ansia o problemi digestivi legati alla caffeina. Ricco di antiossidanti : contrasta i radicali liberi e sostiene il sistema immunitario.

: contrasta i radicali liberi e sostiene il sistema immunitario. Proprietà prebiotiche : contiene inulina, una fibra che favorisce la crescita dei batteri “buoni” nell’intestino.

: contiene inulina, una fibra che favorisce la crescita dei batteri “buoni” nell’intestino. Benefici per il fegato : può aiutare a proteggere l’organo e supportarne le funzioni depurative.

: può aiutare a proteggere l’organo e supportarne le funzioni depurative. Supporto al metabolismo del glucosio: studi recenti indicano un potenziale effetto positivo sulla sensibilità all’insulina, utile nella prevenzione del diabete.

I modi per gustare il caffè di cicoria

Come il caffè tradizionale, anche quello di cicoria si presta a diverse preparazioni: moka, filtro o macchina espresso. Può essere bevuto da solo, con latte o panna, oppure trasformato in una bevanda fredda o ghiacciata. L’abbinamento con dolci e biscotti ne esalta ancora di più l’aroma, rendendolo un’alternativa piacevole e versatile.