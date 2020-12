Hot, il drink caldo di Spirito Cocktail in busta monoporzione

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 21:03

nasce a Flero (Bs) nell’inverno 2019 dall’acquisto del brand Spirito e prende vita nell’aprile 2020 per offrire la possibilità di bere unmade in Italy dove e quando si desidera, semplicemente aggiungendo del ghiaccio a un bicchiere.Spirito ha ridefinito il concetto dicon i suoipremiscelati inda 10 cl disponibili sul sito dell’azienda. A differenza di molti ready-to-drink presenti sul mercato, i cocktail Spirito sono composti solo da spiriti artigianali prodotti intradizionali.L’ultima novità è il. Si chiama(acronimo di “Heating our time”) ed è una vera e propria esperienza di piacere e relax alla quale abbandonarsi. Nato dall’intuizione del mixologist bresciano, il drink deriva da unrivisitato per riscaldare il corpo e lo spirito a ogni sorso. Da bere bollente nella sua mug , Hot vae guarnito con le garnish in bustina confezionate da una piccola realtà italiana specializzata nella creazione di té e infusioni artigianali. Il drink , miscelato in un liquorificio artigianale fuori Milano, presenta ledelinvecchiato in, succo di mela, miele e una speziata infusione di zenzero, cannella e anice stellato. Un'unione di sapori e aromi unica e imperdibile. Un cocktail in grado di rievocare emozioni e sensazioni vissute, i profumi speziati dei mercatini di Natale, dei dolci invernali.Per informazioni: www.spiritococktails.com