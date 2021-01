Gli spirits artigianali di The spiritual Machine pronti per l’America. La start up torinese lancerà un master online

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 07:30

U

Obiettivo: produrre alcolici personalizzati

L’azienda con il più alto numero di marchi di vermouth prodotti

Sono partner esclusivi del marchio DelMagoDrinks





Partner esclusivi del marchio DelMagoDrinks

Presto un master online in kraft spirits

nanata anel 2015 per iniziativa di un gruppo di giovani soci,. L’idea, racconta Elisa Cravero, ceo diprende spunto dal format Esperienza, un progetto di Jo-In Tour Operator, in particolare da quello delrealizzato in collaborazione conesperto di storia del bere, scrittore, fondatore di Saperebere.com L’obiettivo quello di offrire la possibilità a chiunque di realizzare. Partendo dallo studio di 150 botaniche hanno perfezionato una linea di 40 essenze idroalcoliche pronte all’uso, che oggi vengono messe al servizio deidel settore e realtà dellaper realizzarediNegli ultimi 18 mesi sono diventati l’azienda con il più alto numero di marchi diprodotti al mondo e sono stati selezionati daall'interno delGrazie a questo nel mese di aprile potranno seguire un programma di accelerazione afinalizzato all'ingresso sul, loro obiettivo importante in quanto da analisi di mercato fatte sui dati di importazione e sui consumi con i professionisti del settore, conferma Elisa Cravero «glistanno registrando crescite importanti sul mercato americano con un potenziale ancora in evoluzione».Da novembre dello scorso anno sonoesclusivi del marchiofirmato da, chef del ristorante stellato torineseSei ricette create ad hoc e pronte per essere assaporate:e 4d’alta cucina ready to drink e precisamente Negroni, Mi-To, Vesper e Boulevardier già miscelati e pronti da bere con l’aggiunta di ghiaccio.I drink nati da questa partnership si caratterizzano pere altissima, infatti, nellanon vengono usati prodotti commerciali di altri marchi, i cocktail hanno un’impronta altamentee sono creati esclusivamente con ingredienti proprietari DelMago.La produzione è affidata alla storicadi Casale Monferrato. Gianluca Cannizzo, direttore artistico del, cooperativa sociale impegnata nella valorizzazione della creatività di persone con disagio mentale, ha disegnato e realizzato sei, dal look accattivante, fresco e leggero.Intanto stanno mettendo a punto la, un’aula virtuale dove poter seguire un master online in kraft spirits. Infatti, dopo il grande successo dei webinar online (più di 4mila persone) tenutisi nel 2020, il team ha deciso di spingersi oltre e sistematizzare la proposta diin una vera e propria Academy, con il conseguente rilascio di certificazioni