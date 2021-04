L'amaro livornese £$Artista$£ vince agli World Spirits Awards

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 10:46

Che l’Italia sia il paese degli amari lo testimoniamo non solo le numerose etichette che si trovano in commercio, espressione del territorio di provenienza, ma anche la loro storia. Dagli alchimisti, alla scuola salernitana per arrivare ai giorni nostri il dosaggio e gli ingredienti di quei liquorini fatti con radici, semi, frutti ed erbe botaniche regionali sono stati raccolti in ricettari tenuti segreti. Molti di noi si ricordano negli anni Ottanta gli spot pubblicitari di amari famosi, poi questi elisir sono passati di moda, complice il cambiamento dei gusti alimentari soppiantati dagli spirits stranieri, oggi stiamo vivendo un rinascimento dei digestivi che vengono utilizzati nella miscelazione ed anche in cucina.



Artista: l'amore vincitore della categoria Bitteramari agli World Spirits Awards



Il vincitore della categoria Bitter/Amari alle Erbe

Viene della, meglio da, l’amaro che in questi giorni ha vinto la medaglia d’oro nella categorianell’edizione 2021 del, una delle manifestazioni più riconosciute del settore. Una ricetta che porta la data 1860, chiusa per lungo tempo in un baule in soffitta con altri documenti e ritrovata. Oggi l’antico e magico elisir che, come narra la leggenda, ha ispirato pittori, musici e poeti che tra l’800 e il ‘900 arrivavano a Livorno, viene nuovamente prodotto. Un amaro ad alto tasso di ispirazione, 33 erbe officinali, il suo nome, un elisir senza tempo, raccontato dall’etichetta con in primo piano due baffoni ed un orologio, che racchiude la magia della sua storia. Prodotto in esclusiva nell’dall’, si presenta di colore ambrato. Note speziate dal timbro antico (cardamomo, genziana, chiodi di garofano ed anice stellato), un naso ricco, bella combinazione di sentori agrumati (limone, arancia), finale persistente e dolce. Elegante la confezione in edizione limitata, che vuole ricordare quel vecchio baule, accompagnata da due bicchieri degustazione per assaporarlo al meglio. Perfetto liscio o con ghiaccio; ottimo ingrediente per la preparazione di cocktails.



Per conoscerlo www.amaroartista.it