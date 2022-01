A San Valentino regala una cocktail experience domestica

Nio Cocktails, il brand di cocktail ready-to-share ha lanciato Love Notes, le nuove box di San Valentino ispirate dall’amore condiviso, inclusivo e genuino. Caratterizzato da un sentimento profondo in grado di esprimersi in tutte le forme, il brand lancerà la sua nuova gamma di confezioni regalo per due, incoraggiando la condivisione dei propri sentimenti attraverso messaggi d'amore e packaging personalizzabili.

Le box dedicate a Portofino e Venezia



Cofanetti in edizione limitata

Nio Cocktails esplora un nuovo modo di dire “Ti amo” a chi si vuol bene, celebrando San Valentino con gusto. Attraverso le note degustative e i sentori di miscele di alta qualità, il racconto del proprio sentimento sarà immediato, coinvolgente e memorabile. Ecco i cofanetti in edizioni limitate che abbracciano gusti ed esigenze di tutti i lovers.



Sweet Love Box per un amore senza paura

Nio Cocktails e Majani 1796 insieme in un’elegantissima collaborazione che vede rinnovata la 1832 Majani Cocktail Experience: la box che abbina un cocktail firmato Nio, a base di un rum davvero speciale con il cioccolato Majani, per offrire un'esperienza di degustazione intima e travolgente. In occasione di San Valentino, la box viene riproposta con l’aggiunta di due bicchieri tumbler di vetro per una condivisione ancora più immediata.



Experience Love Box per un amore in continua scoperta

Ecco il kit per la migliore degustazione mixology sotto il segno del romanticismo. La Nio Experience Box include, infatti, ogni dettaglio per rendere la serata di San Valentino davvero speciale: la scelta personalizzabile di sei Nio Cocktails necessari per un momento memorabile custodito da un'elegante confezione, perfetta per essere regalata.



Romantic Love Box per un amore intimo e intenso

Con Postcards from Venice, Nio Cocktails omaggia il romanticismo di Venezia attraverso un inno di alta mixology costruito attorno a Select, iconico aperitivo veneziano. La box è composta da quattro cocktail inediti: Laguna, Arsenale, Le Calli di Casanova e Cannaregio.



Un amore a Portofino

Portofino Dry Gin è resa unica da quattro signature cocktail tra bitter, drink dolci, fruttati e agrumati e twist on classic. Ad ogni assaggio sembrerà di tuffarsi nell’estate di Portofino grazie al sapore fresco e giovane del Portofino Dry Gin. Un vero e proprio ricordo agli amori estivi.



Strong Love Box per un amore da film

Regalare i pilastri della mixology invecchiati in botte di barrique, significa gustare note avvolgenti e mature, in grado di conquistare sia i degustatori esperti che quelli alle prime armi. Con questo risultato degustativo ancora più armonico grazie ad una punta alcolica ammorbidita e arrotondata sarà facile conquistare il proprio partner.



Bitter-Sweet Box per un amore impetuoso e raggiante

Questo cofanetto è dedicato alle coppie che ai momenti sdolcinati preferiscono esperienze rigeneranti. Con il perfetto match di Negroni, Milano Torino e Boulevardier oppure con la combinazione di Cosmopolitan, Daiquiri e Gin Proved, Nio porta a casa un’esperienza di degustazione ricca di emozioni. Un piacevole momento sensoriale vissuto attraverso cocktails creati su ricetta di Patrick Pistolesi e spediti in un packaging di design, interamente riciclabile.



Stylish Love Box per un amore senza limiti

Per le coppie più audaci e fantasiose ecco la box GQ in una versione estesa: quattro cocktail esclusivi tra cui il Milanese Bianco, il The Dandy, il The Big Apple e il Sensei con l’aggiunta di un’extra box da quattro cocktail di ricarica. La box contiene anche 4 bicchieri tumbler di vetro, l'esclusivo stampo per ghiaccio XL e 4 stampe premium in carta Fedrigoni. Tutto il necessario per un momento memorabile.



Cocktail già mixati di altissima qualità

Nio Cocktails nasce dall’idea di Luca Quagliano e Alessandro Palmarin di cambiare le abitudini di consumo dei cocktail nel grande pubblico. Il brand ambisce a diventare il punto di riferimento innovativo nel mondo della mixology, portando i suoi cocktail già mixati di altissima qualità, in ogni luogo ed occasione. Agitare, strappare, versare: il concetto di Nio (Needs-Ice-Only) si basa sulla semplicità di un gesto per degustare il proprio cocktail preferito ovunque si desideri, con il massimo della qualità in fatto di ricetta ed ingredienti.

Tutto pronto per l'aperitivo



La firma di Patrick Pistolesi

I Nio Cocktails portano la firma di garanzia di Patrick Pistolesi, master mixologist italiano e brand ambassador dei marchi più prestigiosi del settore, considerato tra i primi 50 bartender al mondo da World's 50 Best Bars. L’arte della miscelazione di Pistolesi viene esaltata dall’attenta selezione dei migliori produttori ed etichette di spirits al mondo con cui il brand collabora. Il tutto all’insegna della sostenibilità: l’iconico packaging di design è interamente riciclabile avendo la componente di carta certificata Fsc e quella in plastica al 45% in base vegetale.



Per informazioni: niococktails.com