Amaro Rupes, la tradizione della Calabria e una storia antica

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 10:30

P

L'Amaro Rupes è a base di trenta erbe officinali e aromatiche raccolte a mano

Ricetta segrete

Riunioni segrete

remiato come, l'Amaro Rupes, dal carattere inconfondibilmente calabrese, deve il suo nome alla(Rc), dove, a fine Ottocento, l’avo dell'odierno proprietario preparava l’amaro clandestinamente. Gusto deciso, ma raffinato,del luogo raccolte a mano, tra cui spiccano il finocchietto selvatico, le radici di liquirizia calabrese e l’alloro. Nella motivazione del premio viene descritto come “classico all’olfatto e gusto, con sfumature di erbe, lascia al palato una morbidezza composita. Sentori di cioccolato allo zenzero e un’amarezza contenuta lo rendono ricco e allettante”.La metodologia a freddo prevede l’infusione di queste componenti botaniche in una soluzione idroalcolica per almeno venti giorni in grandi tini d’acciaio e la successiva riduzione della gradazione alcolica mediante l’aggiunta di acqua e zucchero. La macerazione consente di estrarre pienamente le proprietà delle erbe conferendo all'Amaro Rupes. Tale processo consente, inoltre, di estrarre i principi attivi amari che stimolano la digestione.??Un piacere da gustare in relax dopo i pasti o per serate da. Anche. Su tutto, il forte legame con il territorio : la storia e la ricetta dell'Amaro Rupes – nel portfolio distributivo italiano di Rinaldi 1957 - sono tramandate di generazione in generazione.Tutto ha avuto inizio, infatti, intorno alla prima metà dell’Ottocento, ai piedi della famosa rupe di Roccella Ionica, anticamente nota come Amphisya. In questo luogo isolato, un giovane di nomee, di nascosto, vendeva gli infusi agli amici più fidati. Gli ingredienti utilizzati e la modalità con cui realizzava il suo liquore sono racchiusi in una ricetta segreta, tramandatagli dalla madre.Una notte, durante una distillazione, conosce Pietro, giovane avvocato del luogo, che, a pochi passi, si riunisce conVincenzo, inizialmente diffidente, pur non sapendo nulla degli argomenti di discussione del gruppo, accetta di far provare il suo infuso ai giovani: ogni tanto sente in lontananza Pietro chiamare il liquore 'Rupes', mentre insieme ai suoi amici alza il calice esclamando 'Evviva la libertà', 'Evviva la Patria'. Da lì a poco, Pietro e i suoi amici vengono giustiziati pubblicamente e Vincenzo non sa dare una spiegazione a quelle morti.e, per paura, smette di produrre il suo Rupes. Il tempo passa e, prima di morire, strappa una promessa al figlio, dopo avergli raccontato di quei giovani e del loro sogno di libertà.. La promessa viene mantenuta e la ricetta viene custodita gelosamente e tramandata di padre in figlio, per quattro generazioni.Per informazioni: www.rinaldi1957.it