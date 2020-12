La delivery non conquista il Natale. 9 italiani su 10 ai fornelli di casa

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 17:00

Q

1 italiano su 5 passerà il Natale in coppia





“Fai da te” tra spesa e fornelli

9 italiani su 10 compreranno gli ingredienti per il proprio pranzo di Natale al supermercato





Chi ordinerà la spesa al ristorante lo farà soprattutto per dare una mano alla categoria in difficoltà





Food delivery, la nuova frontiera della solidarietà

uest’anno per molti italiani ilavrà una location diversa - niente ristorante, solo “” - ma la compagnia sarà la stessa. Così si evince dal sondaggio online di, piattaforma di consumer insights, che ha raggiunto 1.200 rispondenti per indagare come si preparano gli italiani a festeggiare iltra le mura domestiche. Ospite d’onore alla tavola più magica dell’anno resta, come sempre, la(78%), anche se quasi 1 italiano su 5 trascorrerà il pranzo. Situazione, quest’ultima, che si verificherà soprattutto in Trentino-Alto Adige (36%), Sardegna (25%), Lombardia e Piemonte (21%).Un’atmosfera più raccolta rispetto alle lunghe tavolate degli anni precedenti che però non perde lo. Spazio infatti agli: se il 60% non rinuncia a qualche dettaglio, il 24% dichiara che la tavola sarà completamente allestita in pieno stile “Merry Christmas”.Con un budget che oscilla prevalentemente tra i 50 e i 100 euro (44%), 9 italiani su 10 saranno ai fornelli per preparare idella tradizione - soprattutto al Centro Sud con Umbria (83%), Calabria (82%), Abruzzo e Campania (80%) ai primi posti.In termini di spesa, indipendente dal periodo storico, il 93% degli intervistati afferma che andrà alperché la scelta degli alimenti è maggiore (50%) e vuole poter scegliere personalmente il prodotto soprattutto se fresco (43%). Non mancano però gli amanti dellache vede tra i suoi principali sostenitori non solo la Generazione Y, ma anche i Baby Boomers, a dimostrazione della straordinaria digitalizzazione in atto.In un anno di grandi cambiamenti che hanno stravolto anche le più comuni abitudini degli italiani, il classico pranzo di Natale “fatto in casa” sopravvive al crescente trend della. Solo il 4% del campione intervistato opta, infatti, per questa soluzione anche il 25 dicembre. Validità del servizio (50%), scoperto proprio durante il, e comodità (35%) sono le motivazioni che spingono ad ordinare dai Big del food delivery -è in pole position con il 40% delle preferenze seguito da(20%). I rispondenti che, invece, si affidano alla consegna a domicilio di undichiarano la volontà di supportare una delle categorie più in difficoltà del momento (33%). Una manifestazione diche racchiude la speranza di un futuro migliore.