Uk, tra il nuovo ceppo e la Brexit si teme per i 9 milioni di euro al giorno di export agroalimentare

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 11:58

Le previsioni per l'export agroalimentare italiano preoccupano





è al quarto posto tra i nostri partner commerciali per il settore di cibi e bevande (prima la Germania, a seguire Francia e Stati Uniti). Una posizione così rilevante fa temere per il valore dell'del nostro, che inevitabilmente risentirà della, ormai dietro l'angolo (sarà effettiva dall'inizio del 2021), e del recente blocco dei trasporti via terra, dei traghetti e dei voli da e per la Gran Bretagna, dopo l'firmata dal ministro della Salute. A rischio sono 9,3 milioni di euro di cibo e bevandeche vengono esportate in mediain Uk.La preoccupazione per la Brexit è forte già da mesi. Ormai siamo vicini al termine del periodo valido per un accordo tra Ue e Uk: è sempre più probabile - come ha fatto intendere la presidente della Commissione europea- il "" come sbocco dei negoziati . Questo colpirà indubbiamente i prodotti made in Italy certificati(che rappresentano circa il 30% del totale dell'export agroalimentare tricolore), trasformando la Gran Bretagna in un porto franco per l'Non aiuta in questo senso l'ultima novità: la variante britannica del, che, a detta del ministro della Salute non sarebbe più pericolosa ma «si diffonderebbe più in fretta». L'ordinanza firmata da Roberto Speranza blocca gli ingressi dal Regno Unito, limitando, come sottolinea la, anche il trasporto degli alimentari su gomma, sui traghetti o per via aerea.Il leggero aumento delle esportazioni agroalimentare italiane in Uk durante tutto il 2020 e nonostante le difficoltà generate dalla pandemia, non è un segnale di controtendenza rispetto a quanto detto, ma (purtroppo) una conferma: è la tendenza, come spiega la Coldiretti, ad accumulareed evitare quindi l'arrivo die ostacoli amministrativi e doganali che quasi certamente arriveranno dopo l'entrata in vigore della Brexit.Complessivamente le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto nel 2019 il valore di oltre 3,4 miliardi di euro. Ilcomplessivamente ha fatturato sul mercato inglese quasi 771 milioni di euro , spinto dal; al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti ci sono, a quanto riporta la Coldiretti, i derivati del, ma rilevante è anche il ruolo della, deie dell’. Importante anche il flusso diper un valore attorno ai 85 milioni di euro.