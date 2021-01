L'effetto valanga delle chiusure dei ristoranti: oltre 9 miliardi di cibo invenduto, l'alta gamma la più colpita

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 13:10

Colpita la prima ricchezza del Paese

Tra i più colpiti il vino e i prodotti ittici

Difficoltà a cascata su 70mila industrie alimentari 740mila aziende agricole

Servono più tutele

l più importante e il più colpito. È questo se vogliamo dire il “” deldurante questa. In primis a causa delle chiusure , con relativo, delle attività diche sta travolgendo a valanga intericone cibi invenduti per un valore stimato da un’analisi di Coldiretti in 9,6 miliardi nel 2020.In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta il principale canale di commercializzazioneStiamo parlando di un settore che rappresenta la primadel Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi pari al 25% delma che è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale.La drastica riduzione dell’attività dei locali pesa, infatti, sulladi molti prodotti agroalimentari, dalalla, dallaal, dallaallache trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quellola ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono i prodotti didalai, daifino aiA proposito di vino infatti va considerato che nei primi 10 mesi del 2020 c’è stato un incremento delle vendite nellapari al 6,9% a valore e del 5,3% a volume, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A dirlo sono i dati della ricerca Iri, presentata nell’ambito di Wine2Wine Exibition per Vinitaly. Anche le venditehanno registrato un'impennata pari al 122% e del 200% per idi piccole dimensioni.Nell’attività di ristorazione sono coinvolti circa 360mila tra bar, mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola ma le difficoltà si trasferiscono a cascata sulle 70milae 740milalungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,8 milioni di posti diOccorre, dunque, salvaguardare unper la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui con l’emergenza Covid il cibo ha dimostrato tutto il suoper il Paese.