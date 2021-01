Cucina Italiana patrimonio Unesco, nominato il comitato scientifico per la candidatura ufficiale sostenuta da Bottura

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 11:40

P

Cucina italia, parte la richiesta di tutela all'Unesco

I precedenti

arte la richiesta per veder riconosciuta lacome patrimonio dell’. In linea con quanto già avvenuto per la cucina francese, anche quella del Belpaese punta a raggiungere lo stesso obiettivo. Il progetto, che ha preso piede la scorsa estate (da un’idea de La cucina italiana) e ha da subito coinvolto lo chef, si è ora concretizzato con la nomina di un comitato scientifico - composto da 11 membri - che avrà il compito di stilare un dossier da presentare a Parigi per sostenere laitaliana.A spiegare la necessità di tale iniziativa, ci ha pensato lo stesso Bottura in un’intervista al Resto del Carlino in cui lo chef non usa mezzi termini: « La Dieta mediterranea è già patrimonio Unesco , ma non basta: l’Italia è molto di più». In termini culinari, «la nostra è una cucina semplice, basata su una grande, in cui si toccano solo gli ingredienti, senza stravolgerli».Circa la possibilità che la candidatura vada in porto, il tristellato si dice «molto fiducioso. La nostra Cucina è lassù in cima e continuerà a crescere. Dobbiamo pensare sempre al futuro, nel mio futuro io sempre futuro».A comporre il comitato tecnico scientifico che dovrà convincere l'Unesco sono:(storico dell'alimentazione e della gastronomia italiana),(Accademia della Crusca),(docente di Storia dell'alimentazione all'Università di Bologna),(Presidente di Casa Artusi),(designer),(Associazione italiana turismo enogastronomico),(Accademia italiana della cucina),(Dipartimento cultura e turismo dell'Anci),(Museo della lingua italiana di Firenze),(antropologo),(Istituto centrale per il patrimonio immateriale).L’idea è quella di chiedere il riconoscimento dellaUnesco a uncome la cucina italiana sulla falsariga di quanto già avvenuto per l’arte lituaria di Cremona, il canto a tenore sardo e l’Opera dei Pupi siciliani. Il precedente più prossimo su cui fa leva il comitato italiano è quello della cucina francese che, nel 2006, aveva avviato un percorso simile culminato, quattro anni più tardi, nel riconoscimento da parte dell’Unesco.