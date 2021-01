La pandemia spinge i surgelati, gli acquisti crescono dell'11% per 3 miliardi di spesa

Pubblicato il 18 gennaio 2021 | 13:01

I

Da alimenti di stoccaggio a sostituti dei consumi fuoricasa

Dopo anni di stallo ripartono gli acquisti





Crescita anche nei segmenti minori (pasticceria e gluten free)

Un trend destinato a durare

Ritornano gli investimenti del settore

sono un tema più “caldo” che mai. A causa della, dopo anni di stallo, le vendite nelhanno, infatti, segnato a novembre 2020 un +11,6% a valore e un +8,4% a volume, superando la boa dei 3 miliardi di euro e delle 554mila tonnellate (fonte Nielsen, totale Italia, tutti i canali).Ma è anche interessante notare che dal primo lockdown a oggi, c’è stato un radicale cambiamento nella. Così se a febbraio 2020 isono stati preferiti in un’ottica die dial prodotto fresco, con il passare dei mesi sono diventati ideie il loro acquisto si è sempre più legato al bisogno diMa non solo. La crescita nei surgelati si è spalmata su tutte le categorie di prodotto (ad eccezione del) interessando, di fatto, non solo lee il(che da soli coprono oltre il 50% del sell-out e il 65% dei volumi) ma anche i segmenti minori come lae ilSegni positivi dunque, oltre che per i classici, tranci dial naturale eanche per hamburger (+22,3% in quantità),per la(+25,7%),e basi per(+32,2%),(+17,5%), verdure panate o pastellate (+16,4%),(+19,2%), secondi(+16,9%) esenza glutine (+70,9%).Tutto ciò fa pensare dunque che questo 2020 stabilirà un nuovodeipro capite, migliorando i 14,1 kg annui raggiunti nel 2019 secondo l'Iias (Istituto italiano alimenti surgelati).E per il? Cosa succederà a questa tendenza? Secondo le ricerche e gli esperti, la riscoperta dei surgelati non cesserà con la fine della pandemia. Se durante il lockdown il 41% deglidichiarava di averne comprato più surgelati rispetto alla fase pre-Covid, a novembre 2020, secondo un’indagine condotta da, questa quota era, infatti, salita al 66%. E l’intenzione prevalente è quella di continuare ad acquistarli con il 70% degli italiani che dichiara che manterrà lo stessodiper comprarli anche a epidemia finita e un 13% che spenderà di più per i frozen food (indagine EY Future Consumer Index).Un trend che, messo il turbo alledeidei surgelati (Frosta, Sammontana, Freesystem, Birds Eye, Cameo, McCain e Orogel in testa), ora sta attirando l'interesse degli. A fine 2020, come riporta il Sole 24 Ore,(che fa capo al gruppo De Agostini) ha, ad esempio, prima acquisito la maggioranza di Gastronomica Roscio, azienda pavese che produce piatti pronti freschi e surgelati e poi ha formalizzato un accordo con la calabrese Gias da cui è nata la newco Gias Srl. E ancora. Fondi di private equity sono interessati alle Industrie Rolli Alimentari (azienda parmense specializzata in vegetali e), e al veneto, che realizza i surgelati a base di proteine vegetali a marchio