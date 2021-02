Origin Italia continua la protesta: Vino e carni rosse non cancerogene

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 17:56

Continua la protesta contro il documento europeo sulla lotta al cancro

La protetsa di Origin Italia

Le proteste del mondo vinicolo

on sono bastate le rassicurazioni del vicepresidente della Commissione Europeaper calmare gli animi del mondo dell'agroalimentare. Il Piano europeo di lotta contro ilelaborato dalla Direzione generale per la Salute continua a far discutere. E da ultimo si è aggiunta ancheal coro delle proteste.Secondo Origin Italia, l'associazione che raggruppa tutti i Consorzi di tutela di prodotti il documento presentato a Bruxelles conterrebbe misure che vanno a scoraggiare su più fronti ildelle carni rosse e processate, oltre al vino, a partire dalla promozione dei prodotti fino all’obbligatorietà dell’etichettatura fronte-pacco, passando per strategie di marketing e misure fiscali sfavorevoli.«Il Piano Ue - sottolinea, presidente Origin Italia - rischia di colpire la promozione delle eccellenzedel settore della norcineria e salumeria italiana che, oltre a rappresentare un patrimonio imprescindibile della tradizione culinarianoto in tutto il mondo, si trova già in forte difficoltà per la chiusura del canalea causa della pandemia da Covid-19». Per questo, Origin Italia ha subito attivato misure di monitoraggio, coordinamento e azioni attraverso la rete associativa Origin EU e Origin Mondo, «ma serve uno sforzo collettivo da parte di tutti – aggiunge Baldrighi -, soprattutto dellepolitiche, affinché il patrimonio gastronomico e le tradizioni culinarie del nostro Paese non vengano prese di mira da politiche che sembrano basarsi più su approcci ideologici che su dati scientifici certi».Sotto attacco, secondo Origin Italia, il concetto stesso di. Un controsenso se si pensa che solo 11 anni fa il regime alimentare della Penisola veniva inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità da parte dell'Unesco (che a breve dovrebbe riconoscere la stessa tutela anche alla cucina italiana ). Il rischio è che alcuni prodotti diffusi nell'enogastronomia italiana subiscano un attacco diretto finendo per rientrare nelladegli alimenti«Un modello nutrizionale, quello della Dieta Mediterranea – conclude Baldrighi - che ha dimostrato di apportare notevoli benefici alla salute umana, e che si basa sull’apporto equilibrato di tutte le componenti nutritive fondamentali per garantire uno sviluppo sano degli esseri umani in ogni fase della, senza escludere un consumo moderato di carni rosse e processate in quanto fonte di elementi nutrizionali essenziali per una dieta sana, quali proteine, vitamine e minerali».A far sentire per primi la propria voce erano stati i produttori di vino. «Troviamoil principio per il quale il consumo di alcol sia considerato dannoso a prescindere da quantità e tipologia della bevanda. Ancora più inique di questa premessa sono le proposte del piano che vedono assimilare il consumo di vino al, con la conseguenza di azzerare un settore che solo in Italia conta su 1,3 milioni di addetti e una leadership mondiale delle esportazioni a volume», ha fatto sapere l’(Unione italiana vini).Una posizione simile è stata esposta anche dache, da un lato, ritene utile «che all’interno di un documento così ampio sia stato dedicato un paragrafo al consumo dannoso di alcol, un fenomeno che Federvini, insieme a tutti i suoi associati e alle sue associazioni europee, ha da sempre condannato e sul quale intendecon le autorità nazionali e comunitarie per contribuire al suo contrasto», ha affermato, presidente di Federvini. Dall'altro, però, c'è perplessità sui contraccolpi fiscali: ««Sono da respingere misure fiscali eche tendono a demonizzare la nostra cultura del bere e della socialità e che, lungi dal contrastare efficacemente l’abuso, colpiscono, oltre che l’interavitivinicola, la stragrande maggioranza dei consumatori che si rapportano in maniera corretta e responsabile al mondo dei vini, degli aperitivi, degli amari, dei liquori e dei distillati», ha concluso Boscaini.