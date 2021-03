Sostenibilità ad ampio raggio. Gli scenari della filiera alimentare

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 18:11

T

Il futuro della filiera

Favorire la biodiversità dell’agroecosistema

Il comparto molitorio sviluppa un processo produttivo pulito

Dare respiro al territorio

ermine abusato, ma di sostanza quando argomentato e non sparato per riempirsi la bocca. Laè un tema fondamentale e urgente. Accomuna tutte le, quellain primis. L’industria alimentare è un patrimonio nazionale che negli ultimi 9 anni hae l’. I rifiuti sono più che contenuti, glisono stati ridotti del 35%, l’alluminio del 30%, il vetro del 60%. Il nostro Paese è in prima linea per dare un contributo alla strategia “”, il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un, sano e rispettoso dell’ambiente. Tocca molti aspetti della filiera, dall’agricoltura fino al modo in cui vengono etichettati gli alimenti.Il tutto con. L’etichettatura, per esempio, non deve essere regolamentata da politiche punitive così come l’utilizzo della plastica, di cui c’è un minimo bisogno. Vanno ridotti quantità e raggio d’azione, ma pugno di ferro nei confronti degliIn questo contesto da “, il comparto molitorio sviluppa un processo produttivo estremamente “semplice” e pulito, nel quale l’impatto ambientale è limitato al solo consumo di energia elettrica e all'utilizzo di acqua nella fase di condizionamento del frumento prima della sua macinazione. Una filiera che si può definire ad, impegnata da tempo nella difesa dell’ambiente. Tra le case histories da segnalare, quelle che vedono protagonistiCon l’obiettivo di arrivare al, con i partner fornitori si fa leva su une più biodiversità. Così è nata la “” per la filiera dei, che coinvolge 3mila agricoltori,15 mulini e centinaia di centri di stoccaggio. Un disciplinare che scandisce ben. Tra queste, l’adozione per le colture principali di unper preservare la struttura del suolo, incrementando la fertilità e riducendo la presenza di parassiti ed erbe infestanti. Inoltre, per favorire la biodiversità dell’agroecosistema il 3% dell’area di coltivazione del grano tenero deve essere destinato alla. Un’estensione importante: 1.800 ettari.Su questa linea anche, che con il progetto “” ha deciso di destinare, 15mila tra alberi, arbusti ed essenze officinali per daree sostenere la sua biodiversità. Un’area a pioppeto nel parco fluviale del Taro per abbattere fino a 220mila kg di CO2 all’anno, creando unche compensi le emissioni totali dell’attività molitoria.Dalla farina al, alla sua commercializzazione. Con la pandemia il concetto di vicinanza ha riacquistato il suo valore d’origine. Ilsi è rivelato un luogoper il suo accesso controllato e il rapporto umano, affettivo, di quartiere. Un esercizio che per certi versi si è dovuto reinventare e adi vita. I fornai sono diventatiampliando il proprio raggio d’azione sul territorio con la. Una modalità inedita per intercettare la clientela. Anzi, in futuro, ipotranno prevedere di allestire spazi per offrire anche. Lo smart working è entrato nei nostri costumi e ci sarà anche quando il virus sarà sconfitto. Si lavorerà in modo più agile e un po’ ovunque.Per informazioni: ilboscodelmolino.it