Nuove frontiere per l'acquacoltura e le opportunità per la ristorazione

, anche con la complicità della pandemia che nel comportare innovazione in acquisti e consumi ne è fattore catalizzante,di quella che è denominata la blue economy, l’economia attinente alle risorse dei mari.Ma, ci sia perdonato il calembour, anteponiamo all’acquacoltura un minimo di “cultura” sul tema. Si tratta, da consumatori, di non commettere due errori contrapposti. Primo errore: mai e poi mai mangerei un; la carne non ha sapore, e chissà cosa gli hanno dato da mangiare e magari lo hanno anche riempito di medicine per portarlo a peso congruo. Secondo errore: che sia pescato a mare, che sia di allevamento, sono esattamente la stessa cosa. La verità risiede nella scala dei grigi tra il bianco e il nero delle due posizioni estreme.. Anche l’acquacoltura, giova ribadirlo, è sussunta alla regola dello sviluppo sostenibile.Per quantoè deontologicamente determinante. L’acquacoltura non va né demonizzarla, né fruita borderline, ovvero spacciando per pescato quanto invece è proveniente da allevamenti. Nell’ambito delle imprese di acquacoltura,sia come benessere animale sia come salvaguardia della salute dei consumatori, è corretta quanto doverosa prassi.Follow the money è metodo efficace per comprendere i flussi del business. Nella pesca e nell’acquacoltura, la mano pubblica è prodiga e omettere di notiziare ciò è fuorviante.per finanziare il Programma finalizzato all’adozione di azioni per lo sviluppo del settore della pesca e dell’acquacoltura, nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.Inoltre,per il finanziamento del F ondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura , per il supporto economico alle imprese e le famiglie degli operatori del settore ittico colpiti da disgrazie in mare.Ancora,e vi è estensione della platea di beneficiari delle proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive connesse. Insomma, proprio non si può dire che il settore dell’acquacoltura sia negletto.E che, unitamente ad una domanda evolvente, lo si evince anche dai risultati della digital preview di AquaFarm, la manifestazione di Pordenone Fiere, punto di riferimento per il settore nel Sud Europa e nel Mediterraneo.Il comparto sa ben modellarsi a fronte degli scuotimenti pandemici e sa imbastire proiezione del suo futuro.Considerazione metodologica ancor prima che di merito: la relativa “giovinezza” del settore, diviene precipuo punto di forza allorquando èPronti ed abili, pertanto, gli attori di filiera a disegnare nuova strategia e a intraprendere azioni efficaci sul fronte dell’innovazione di processo e di prodotto, ed anche sul fronte commerciale, marketing incluso.Nel riprendere focus sul canale horeca, si tenga ben presente che. La molluschicoltura è una forma di allevamento, prevalentemente estensiva, dedicata all’allevamento dei molluschi bivalvi., coprendo il 40% circa dell’intera produzione nazionale. I principali prodotti sono cozze e vongole e, ciò detto, e avendo memoria (e acquolina!) di saporite preparazioni nei ristoranti, immediatamente comprendiamo la preclara importanza della molluschicoltura, nell’ambito dell’acquacoltura, per il canale horeca. La domanda di pesce è in crescita . Pari ad essa, e ciò è significativo anche ai fini della comprensione di come finalmente si stia prestando attenzione alla Dieta Mediterranea, anche pasta e verdure.; è aumentata l’attenzione alla provenienza: tracking e trasparenza.(facile da cucinare)(pronto da mangiare). Punto di arrivo il “meal kit”, un “pronto” volutamente “quasi”, qualche ingrediente suppletivo e giusto il cosiddetto salto in padella!E difatti oggi in diversi comparti dell’acquacoltura già il prodotto viene lavorato all’origine, come in quello della trota e del pesce d’acqua dolce in genere, ma il trend èInsomma, all’edizione di, ce ne saranno di tematiche da approfondire.Se la green economy, così virtuosamente pervasiva, si avvale della pratica del “from Farm to Fork” (F2F), la blue economy, imprescindibile per nutrire il pianeta e per salvaguardare l’ecosistema, dovrebbe avvalersi della pratica “from Water to Fork” (W2F). Anche questo tema dovrebbe acquisire dignità di confronto!