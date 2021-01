Istituire il ministero del mare: ecco perché servirebbe a turismo, ristorazione e pesca

Primo Piano del 23 gennaio 2021 | 16:06

I

Il mare è motore primo di quella che viene denominata la “blue economy”





Fondamentale lo sviluppo della “blue economy”

Un ministero del Mare per dare spinta al turismo e alla pesca

Dal peschereccio alla tavola

Il ruolo della ristorazione nella pesca locale e sostenibile

Prioritario governare l’acquacoltura

Verso un ripopolamento delle zone costiere

Il ritorno alla “villeggiatura”

Uno : privilegiare la filiera corta, il T2F

: privilegiare la filiera corta, il T2F Due : ben correlato al precedente, privilegiare il pescato locale per quanto ciò possa comportare, in stretta conseguenza, anche il rispetto della stagionalità dei pesci, così garantendo il ripopolamento della fauna ittica e il “non depauperamento” dei nostri mari con alterazione dell’ecosistema marino.

: ben correlato al precedente, privilegiare il pescato locale per quanto ciò possa comportare, in stretta conseguenza, anche il rispetto della stagionalità dei pesci, così garantendo il ripopolamento della fauna ittica e il “non depauperamento” dei nostri mari con alterazione dell’ecosistema marino. Tre : correlato ai due precedenti, incentivare, mediante individuazione e scelta del fornitore, coloro i quali per davvero fanno pesca sostenibile.

: correlato ai due precedenti, incentivare, mediante individuazione e scelta del fornitore, coloro i quali per davvero fanno pesca sostenibile. Quattro : acquacoltura, né demonizzarla, né fruirne borderline, ovvero spacciando per pescato quanto invece è proveniente da allevamenti. Nell’ambito delle imprese di acquacoltura, privilegiare quelle che fanno acquacoltura sostenibile sia come benessere animale che come salvaguardia della salute dei consumatori.

: acquacoltura, né demonizzarla, né fruirne borderline, ovvero spacciando per pescato quanto invece è proveniente da allevamenti. Nell’ambito delle imprese di acquacoltura, privilegiare quelle che fanno acquacoltura sostenibile sia come benessere animale che come salvaguardia della salute dei consumatori. Cinque: irrinunciabile rispetto delle regole secondo la vision strategica dello sviluppo sostenibile, e bando perciò a forniture di dubbia provenienza.

L’Italia non può e non deve dimenticarsi del suo mare

n un Paese come, una penisola condi poco inferiore agli 8mila chilometri e in un momento in cui l’Unione europea lancia il New Green Deal, laddove due dossier strategici sono la Biodiversità e il Farm To Fork (F2F), non desta meraviglia che si chieda l’istituzione del, bensì desta stupore che questo ministero ancora non esista.Posto, ovviamente, che il suo esistere non debba significare mero e nocivo incremento di istanze e meccanismi burocratici, ma piuttosto funzionale ed efficace insediamento di organo di governo della”. Una risorsa che “è” l’Italia, che “fa” l’Italia, nel senso che la connota praticamente da sempre come la storia millenaria ci insegna.Il mare è motore primo di quella che viene denominata la “”. E se per green economy nella sua accezione estesa vuole intendersi l’attenzione alla sostenibilità con quanto ne consegue in termini di lotta alloe innesco della cosiddetta, per blue economy si vorranno intendere pressappoco gli stessi concetti laddove la “green” ha culla di appoggio sulla terra, la “blue” sul mare.E questo è un modo dolce e savio per ricordare a tutti noi che il nostro è pianeta terracqueo; ciò si riflette armoniosamente nel nostro Belpaese, per tre quarti dal mare contornato.E di come il nostro mare costituisca risorsa tanto preziosa quanto necessitante di costanti amorevoli cure, ne sono testimoni due settori vitali: laed il. Giammai casualmente i due settori hanno robusto intreccio.Da fonte, il comparto della pesca produce ogni anno beni e servizi per un valore di 34 miliardi di euro pari al 2% del Pil, fornendo occupazione a oltre 530mila addetti.Gli attori del comparto, in coerenza con quanto si diceva a proposito di analogie tra green e blue economy, dovranno per forza ricondursi alla strategia “dalal” ovvero anch’essi, poste le dovute differenze secondo “natura”, si convertono virtuosamente al “from Farm to Fork” che potremmo ribattezzare “from Trawler to Fork” (T2F) ovvero “dalalla” portando, tra le altre cose, glii a livelli di. E già qui la ristorazione attenta, lanuova che nasce dalla lezione appresa durante la pandemia, gioca il suo ruolo di cui tra poco diremo (uno).Il pesce, secondo un saggio comune sentire mai smentito dalla medicina, fa bene. La Dieta Mediterranea , con la sua trasposizione d’immagine mediante piramide, individua nel pescato una fonte di alimentazione sana di cui consiglia consumo frequente. Ma andiamo avanti e in ottica sistemica, diremmo meglio adesso in ottica di sostenibilità, la garanzia dell’alimentazione sicura e sana che può ragionevolmente garantire il pescato è maggiormente tale se parliamo die se parliamo di unache riconduca il consumatore a un’informazione basilare che è quella della “del pesce e quindi la correttezza del pescato”. Anche qui, e siamo già a “due”, deve svolgere il suo ruolo la nuova ristorazione di qualità.Ed eccoci ad altra similitudine tra F2F e T2F: così come l’agricoltura sostenibile comporta un aumento deldegli agricoltori, altrettanto accadrà, con l’adozione della pesca sostenibile, per i pescatori. Anche qui, e siamo già a “tre”, la nuova ristorazione di qualità ha ruolo delicato ed importante da ricoprire.È priorità ancheil settore emergente ed oramai vitale. Si tratta, da consumatori, di non commettere due errori contrapposti. Primo errore: mai e poi mai mangerei un pesce di allevamento; la carne non ha sapore, e chissà cosa gli hanno dato da mangiare e magari lo hanno anche riempito di medicine per portarlo a peso congruo. Secondo errore: che sia pescato a mare, che sia di allevamento, sono esattamente la stessa cosa. La verità risiede nella scala dei grigi tra il bianco e il nero delle due posizioni estreme. Un’acquacoltura ben fatta, con regole ben chiare e condivise e conrigorosamente attuati è soluzione adeguata ai fabbisogni di pesce fresco. Anche l’acquacoltura, giova ribadirlo, è sussunta alla regola dello. Anche qui, e siamo a “quattro”, importante il ruolo della nuova ristorazione di qualità.E così come il F2F concorre, tra le altre cose, aldeicosì innescando una nuova demografia ed un “nuovo vivere” la ruralità confortevole, parimenti il T2F concorre ad un vivere delleche sia in sintonia con la risorsa “mare” ben aldilà del turismo balneare estivo. Insomma, anche la pesca contribuirà alla coesione territoriale.E così come nell’agroalimentare si combatte la frode, anche “nel mare” si tratta di perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti della, non dichiarata e non regolamentata. Ed anche qui, con il cadere di contiguità non proprio etiche tra ristoratori e fonti di approvvigionamento alquanto dubbie, il ristoratore nuovo di qualità svolge il suo ruolo (cinque).Mare eè binomio fin troppo ovvio e magari è tornato maggiormente ad esserlo nell’estate 2020 ed è ragionevolmente certo che lo sarà anche nell’imminente estate 2021 allorquando, a causa della pandemia, c’è il ritorno alla “villeggiatura” ed alla fruizione della, la casa al mare.Non essendo questo il momento di affrontare il tema del turismo balneare estivo, ma ci ripromettiamo di farlo a tempo breve, ci si limita qui a rivedere quei punti da uno a cinque che abbiamo prima annodato. Cinque punti di allocazione smart delche ha nel suoproposte rese abilitate dalDue considerazioni finali frutto di attualità. Siamo il Paese che ha “scoperto” la Dieta Mediterranea di cui lo scorso anno è caduto il decennale del riconoscimento Unesco quale Patrimonio Culturale dell’Umanità. Come potremmo non coltivare e tenere ben desta la consapevolezza della preziosità della”?Da pochi giorniè stata proclamataper l’anno 2022. Procida, isola minore, quindi per definizione circondata dal mare, dove pesca e turismo armoniosamente convivono a beneficio dei residenti e dei temporary islanders.