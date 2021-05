Nutriscore e vino senza alcol. Patuanelli (Agricoltura): «No a passi indietro con l'Ue»

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 19:05

N

Patuanelli a difesa dei prodotti agroalimentari Made in Italy

Patuanelli: «Vino senza alcol va chiamato in un altro modo»

Nutriscore non serve a informare

on farenel corso della sua visita in Abruzzo, su invito di Confagricoltura. A San Benedetto dei Marsi, nell'Aquilano, il ministro è intervenuto sulla proposta di alcuni Paesi di includere alcune regole, nell'ambito dei negoziati sulla nuova Pac (Politica agricola comune, strategia pluriennale concordata dagli Stati membri per il comparto agroalimentare dell'Unione europea) che estenderebbero le etichette delle denominazioni d'origine (Dop e Igp) anche ai vini dealcolati, ossia quelli senza o con una quantità minima di alcol.«Si è. Chiamiamolo in un altro modo. Non sono ottimista perché, quasi tutti, visto che anche la Francia è la Spagna si si sono allineati, che accettano una denominazione che per me è totalmente illogica».. Sul Nutri-Score, il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari, sviluppato in Francia per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare, il ministro ha sottolineato che ci sono buone possibilità perché si formi una minoranza di blocco nell'Unione europea., ma è di condizionamento - ha detto il ministro - Si vuole condizionare un mercato a valore aggiunto molto elevato in cui i prodotti italiani hanno accesso, ma con il nutriscore ne avranno sempre meno. Su questo veramente. Il pericolo del Nutriscore non è solo per i prodotti italiani».