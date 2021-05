Vino annacquato e insetti in tavola. Così il Made in Italy è a rischio

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 16:04

L'Efsa ha dato il via libera alla commercializzazione delle tarme della farina essiccate



La salute dei cittadini al centro delle incomprensioni





Proposte che colpiscono il Made in Italy agroalimentare, a partire dal vino

Vino annacquato? Per Coldiretti mette a rischio l'export italiano



Insetti a tavola? Agli italiani non piace l'idea



Nutriscore ed etichette: «Stop alle informazioni fuorvianti»

Con una serie di decisione,sta sconvolgendo le abitudini di consumo dei cittadinin nome di una maggiore sostenibilità per il Pianeta e la salvaguardia della salute. Una prospettiva che ha fatto scattare«Una corretta alimentazione non può prescindere dalla realtà produttiva storica e culturale locale che si è consolidata nei secoli e custodita nel tempo da generazioni di agricoltori».Il pomo della discordia è ile cheper la salute. Fra questi, vino e carne rossa, sopratutto insaccati. Più nello specifico, la Commissione Europea proporrà l'applicazione di un’indicazione obbligatoria della lista degli ingredienti e delle indicazioni nutrizionali sulle bevande alcoliche entro la fine del 2022 e degli allarmi salutistici entro la fine del 2023. Contestualmente,Il risultato? Una serie di«L’introduzione dellacome nuove pratiche enologiche rappresenta un grosso rischio e un precedente pericolosissimo e che metterebbe fortemente a rischio l’identità del vino italiano e europeo, anche perché la definizione “naturale” e legale del vino vigente in Europa prevede il divieto di aggiungere acqua», ha affermato il presidente della Coldiretti,A rischio una delle principali voci dell’export agroalimentare nazionale che, complessivamente, sviluppa un fatturato di oltre 11 miliardi in Italia e all’estero.La preoccupante novità arriva peraltro in uno Made in Italy all’estero che raggiunge il minimo storico da oltre 30 anni per effetto del calo del 20% nelle esportazioni nel 2021, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat.Poi c'è la questione degli. L'Efsa, l'agenzia per la sicurezza alimentare europea, ha datocome alimento delle. Si tratta del primo via libera di questo tipo. L’autorizzazione riguarda la possibilità di utilizzare l’insetto intero essiccato sotto forma di snack e come farina ingrediente in una serie di prodotti alimentari. «La novità - sottolinea Coldiretti -contrari agli insetti a tavola mentre sono indifferenti il 24%, favorevoli il 16%, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè».Seppure meritevole e sostenibile, insomma, la scelta dell'Ue di aprire agli insetti a tavola dovrà farne di strada per affermarsi. Ma questo, si spera, dovrebbe avvenire senza mettere in cattiva luce gli alimenti della tradizione. Cosa che, con, rischia di «escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta», puntualizza Coldiretti. Come a dire: corretta alimentazione sì, ma senza decisioni semplicistiche che finirebbero solo per ingannare i consumatori.