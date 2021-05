Aumentano i giovani apicoltori. Ma preoccupa il calo di produzione del miele

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 05:00

M

L'importanza delle api nell'ecosistema

La produzione di miele, punto critico

Un problema la produzione di miele

L'importanza delle api per altre coltivazioni

I cittadini possono:

Gli apicoltori e agricoltori possono:

I Governi e decisori possono:

Crescono gli apicoltori italiani

Le strategie dell'Ue

ai come in questo periodo ilProprio con questo obiettivo nel 2017 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indetto la Giornata mondiale delle api che si celebra ogni anno il 20 maggio per sensibilizzare sull', sul loro contributo allo sviluppo sostenibile e sulla necessità di fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi che li sta portando all'In Italia la fotografia sul settore l’ha scattatarilevando che glicensiti lungo tutta la Penisola sono in: ai circane vanno aggiunti «almeno altri 10mila che, specie tra i, nonostante la pandemia, stanno manifestando il proposito di avvicinarsi a questo allevamento seguendo i necessari corsi di».costante considerando che nell'ultimo censimento 2020 ha raggiunto la quota di. La presenza di alveari sul territorio, genera in Italia, per l'organizzazione agricola, 2 miliardi di euro di valore della produzione delle colture di interesse agro-alimentare, cui si deve aggiungere quello dell'apporto ecosistemico che le api garantiscono con il servizio di impollinazione alla biodiversità dei nostri ambienti naturali,Ma come noto ilattuate dall’uomo stanno mettendo a dura prova l’efficienza dell’operosità della api . Il punto critico infatti è quello della produzione del, il cui valore potenziale annuo è atteso in circa 25mila tonnellate e che invece, da ormai cinque anni, è soggetto a una costante riduzione dovuta alle avversità atmosferiche e ai cambiamenti climatici.Laviene celebrata anche quest’anno, a causa della pandemia di Covid-19 non ancora sotto controllo, con un evento virtuale organizzato dallasul tema, mutuando lo slogan della Strategia Onu “Ricostruire meglio” (BBB) per ile dei sistemi sociali al fine di ridurre i rischi di futuri disastri, ripreso poi dal presidente Usaper il Piano per il rilancio del Paese dopo la pandemia. «È giunto il- si legge sul sito della Fao dedicato all’evento – e quali azioni possiamo intraprendere per sostenere questi minuscoli lavoratori e i milioni di mezzi di sussistenza che, a loro volta, essi sostengono».Ma le api hanno una centralità anche in. Oltre il 75% delle colture alimentari mondiali dipendono in una certa misura dall’impollinazione per resa e qualità e l’assenza di api e di altri impollinatori eliminerebbe la produzione di, solo per citare alcune delle colture che si basano sull’impollinazione.a causa degli impatti umani. Quasi il 35% degli impollinatori invertebrati, in particolare api e farfalle, e circa il 17% degli impollinatori vertebrati, come i pipistrelli, rischiano l’estinzione a livello globale.Le pratiche agricole intensive, il cambiamento dell, la, ie le temperature più elevate associate ai cambiamenti climatici pongono tutti problemi alle popolazioni di api e, di conseguenza, alla qualità del cibo che coltiviamo.Tutti possono fare di più per le api.– piantare piante autoctone, che fioriscono in diversi periodi dell’anno;– acquistare prodotti da pratiche agricole sostenibili;– evitare di usare pesticidi, fungicidi o erbicidi nei nostri giardini;– proteggere le colonie di api selvatiche quando possibile;– sponsorizzare un alveare;– fare una fontana per api lasciando una ciotola d’acqua all’esterno;– aiutare a sostenere gli ecosistemi forestali;– sensibilizzare l’opinione pubblica condividendo queste informazioni all’interno delle nostre comunità e reti: il declino delle api colpisce tutti!– ridurre o eliminare l’uso dei pesticidi;– diversificare il più possibile le colture e / o piantare colture attrattive sui campi;– creare siepi.– rafforzare la partecipazione delle comunità locali al processo decisionale, in particolare quello delle popolazioni indigene, che conoscono e rispettano gli ecosistemi e la biodiversità;– applicare misure strategiche, compresi incentivi monetari per aiutare il cambiamento;– aumentare la collaborazione tra gli organismi, le organizzazioni nazionali e internazionali e le reti accademiche e di ricerca per monitorare e valutare i servizi di impollinazione.Nella, prevista dal, da titolo “Riportare la natura nella nostra vita”, al 2° posto tra gli obiettivi del Piano di ripristino degli ecosistemi, c’è: “Invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori”.Per sostenere tale obiettivo la Commissione ha comunicato che verrà riesaminata ed eventualmente completata con proposte di misure supplementari l’Iniziativa sugli impollinatori, avviata nel 2018, nell’ambito della quale lo scorso marzo ha lanciato “Pollinator Park” , strumento digitale interattivo per aumentare la consapevolezza sull’allarmante declino degli impollinatori e mobilitare l’azione globale per affrontarlo.Progettato in collaborazione con Vincent Callebaut, “archibiotect” di fama mondiale,. Disponibile pubblicamente come versione web e nella realtà virtuale, invita i visitatori a conoscere gli impollinatori, a cimentarsi con l’impollinazione, a fare la spesa in un mondo privo di impollinatori e a scoprire come possono aiutare a evitare questo«L’allarmante declino degli insetti che impollinano i raccolti e le piante selvatiche mette a rischio la sicurezza alimentare e– ha dichiarato nell’occasione il Commissario Ue per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca,– L’UE sta già lavorando duramente percon il Green Deal europeo, ma abbiamo bisogno di un ampio sforzo in tutta la società, con il contributo di scienziati ed esperti, imprese e cittadini. Pollinator Park mira a mostrare i pericoli del “business as usual”, invitando tutti noi a rafforzare i nostri sforzi per proteggere gli impollinatori e garantire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni future».