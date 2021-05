Carne sintetica tra realtà e falsi miti. Ecco quando potremo mangiarla

Primo Piano del 26 maggio 2021 | 05:00

L

Carne sintetica, a che punto siamo?

Gli allevamenti intensivi di bestiame, un grosso problema

Un problema culturale

Il problema degli allevamenti intensivi

Carne sintetica, comunque un traguardo storico

Alcuni ristoranti già la mettono nel menu

Fantascienza o realtà prossima?

Riusciremo a rinunciare ad una bistecca?

La ricerca italiana punta sull'etica

Un futuro in cui carne vera e sintetica coesisteranno?

- meglio chiamarla sostenibile, etica o pulita per rendere il termine più invitante -Esultanoche vedono possibile un futuro solo verde, protestano gliche paventano il crollo economico del settore, si interroga il mondo dellapreoccupato ma attento a non bruciare le opportunità, soffrono per ora in silenzio i buongustai.Contemporaneamente alla, ormai in fase avanzata, si afferma sempre più unacon la convinzione che ognuno possa contribuire a salvare il pianeta, anche con un banale gesto quotidiano come mangiare.(dei cosiddetti burger vegani), ma di un tipo di carne vera creata grazie a progetti di laboratorio che impiegano mezzi nutritivi per alimentare le cellule muscolari e materiali per trasformarle in tessuto. Si tratta diconsumano troppa acqua,e provocano un forte impatto ambientale. La produzione die contribuisce a circa un quinto di tutti i gas a effetto serra prodotti dall'uomo. Eppure la, le sue nobili proteine non basteranno a nutrire il mondo nei prossimi decenni e nel 2050 saremo in 10 miliardi. Ilin atto nelle aziende internazionali di biotecnologia,, ha già avuto la sua fondamentale tappa nella presentazione neldi mucca dal ricercatore olandese Mark Post, dell'Università di Maastricht.Una carne prodotta in laboratorio e non nei pascoli o nelle stalle anche se si tratta pur sempre di cellule vive all'origine, tratte da. Il resto va da solo e gli sviluppi sono strabilianti. Avevamo appena archiviato la clonazione, risultato clamoroso ma pur sempre di vita animale, di un'aspirazione alla replica che vanta precedenti miracolosi. Ora siamo ad unae sembra con possibilità di moltiplicazione infinita.da addetti ai lavori, ma il. Un po’ come succede per tutte le grandi innovazioni che sfidano le nostre abitudini culturali, sarà. Gli scienziati lo sanno e ci stanno lavorando: lo “Yuck factor" (fattore di schifo) è la prima tipica reazione che si ha all'idea di mangiare carne ingegnerizzata.Il dibattito è comunque aperto:, al consumo delle risorse, e anche gli aspetti umanitari della giusta divisione del cibo ne sarebbero coinvolti. C'è chi come il bioeticista Luca Lo Sapio mette in evidenza l'impatto positivo che questa nuova tecnologia può avere sugli equilibri della biosfera, sulla salute umana e sul benessere degli animali.e si interroga sugli investimenti colossali delle grandi aziende a futuri fini commerciali:. Quando si parla di produrre, vendere o acquistare dei prodotti, in una società orientata al consumismo è diventato difficile comprendere il vero significato dell’etica e della sostenibilità.Ma c'è anche da dire che l'indotto che ruota intorno all'allevamento e al consumo di carne sostiene l'economia di interi Paesi e che non sempre (vedi) le soluzioni tecnologiche possono fronteggiare il problema del nutrimento globale.ci si provava dal, quando il premio Nobelal Rockefeller Institute di NY mette un piccolo tassello di muscolo cardiaco di pollo in una soluzione misteriosa, che è poi sopravvissuto per anni . Poi se ne erano occupati scienziati e visionari di varia origine. Nelil futuro primo ministro britannicoscrive sulle colonne del “The Strand Magazine” che sarebbe arrivato un giorno in cui l’umanità sarebbe riuscita a «sfuggire dall’assurdità di far crescere un pollo intero, solo per mangiarne il petto o l’ala, facendo crescere queste parti separatamente in un ambiente adatto». Nelun romanzo di fantascienza di Frederik Pohl e Cyril M. Kornbluth."I mercanti dello spazio", ne descrive anche i risvolti utilitaristici e qualche decennio dopo la Nasa finanzia un progetto analogo in previsione di una missione su Marte e della necessità di nutrire gli astronauti nel lungo viaggio. La veracon la prima coltivazione in vitro delle fibre muscolari da parte di Russell Rosse e nel 1995 Willem Von Eelen con l'entusiasmo giovanile dei suoi 86 anni,deposita in Olanda il primo brevetto per la produzione di tessuti di carne artificiale per il consumo umano.E ce già qualcuno che ne trova anticipazioni nel piatto . Aun ristorante vola basso e propone per ora solo nuggets di pollo sintetico: e' aperto da pochi mesi e non si segnalano problemi mentre aci si ritrova al "The Chicken" che concretamente, come in una cucina a vista, le provette in cui macerano, crescono e si moltiplicano le cellule della polpetta promessa in menu.Del restoa darle il dovuto colore. Ulteriore passo in avanti appena annunciato con enfasi è il "" di carne sintetica coltivato nei laboratori dell'Università di Tokyo grazie a una nuova tecnica di medicina rigenerativa . Anche se è solo di pochi millimetri avrebbe la. Per la rivista Science of Food è un traguardo che potrà contribuire a migliorare la gradevolezza della carne sintetica.In teoria è stato già detto tutto di questa nuova materia ma nella. Parlamenti e istituzioni internazionali affrontano con imbarazzo problemi che investono economia,occupazione, crescita demografica, etica, morale, sviluppo scientifico, qualità della vita, futuro degli animali ma anche dell'animale uomo., molto onerosa perchè la natura fa resistenza alla scienza. Quel prototipo di polpetta olandese presentata come il primo successo era costata 250mila dollari e le sue 20mila fibre muscolari individuali avevano impiegato tre mesi per crescere. Peccato che - se trasformata in bistecca - avrebbe avuto "l'aspetto flaccido e pallido di un muscolo appena tolto dal gesso": parola di Mark Post, il ricercatore che l'aveva realizzata.Secondo un rapporto del Good Food Institute ci sono al mondo. In Italia è attivissima nell'innovazione alimentare la start-up "" che colalbora con l'università di Trento. Il nome viene da Giordano Bruno che mise in discussione il pensiero dell’epoca ipotizzando un mondo in cui uccidere gli animali per cibarsene sarebbe stato oggetto di disapprovazione sociale.«La sua determinazione nello- dicono alla start up- è per noi fonte di ispirazione». Se poter disporre di un'ampia gamma di proteine alternative può avere risvolti positivi sia per la salute dell'uomo che per l'ambiente, un'analisi del World Economic Forum mette tuttavia in luce che "è moltodi alcuni dei gruppi più poveri e svantaggiati del mondo che allo stato attuale dipendono proprio da carne e bestiame"., di crescerli in allevamenti intensivi, ma anche aumentare la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, la velocità della produzione e ottenere una maggiore sostenibilità ambientale e minore impiego di risorse agricole. Ma non basta a placare l'indignazione degli animalisti:Smetteranno di lanciare anatemi i vegerariani e i vegani che già hanno vinto molte battaglie? L' " Impossible Hamburger " made in California nato da soia e piselli da tempo si può gustare anche in Italia in una grande catena di fast food americana e il sapore ...beh...quello dipende soprattutto dal topping: salse e molta cipolla.La carne ci piace e ci è sempre piacuta e non sarà solo la nobiltà delle sue proteine a stimolarne la richiesta . Contano il gusto, le tradizioni culturali e locali e l'arte di metterla nel piatto. Ma cosa diventerà la gastronomia senza i sapori o con sapori, anche quelli artificiali, della carne sintetica? In teoria si può ipotizzare un'autoproduzione casalinga,vuoi mettere il filetto allevato da Giuseppina? E nel caso si volesse, è possibile una convivenza virtuosa fra carne e carne finta? E soprattutto potremo fare a meno del gusto e della gratificazione della tavola? E' certo tuttavia che il. Una ricerca condotta da AstraRicerche, presentata il 25 maggio nell’ambito di Trend Academy/See the Next alla Camera di Commercio di Bari, fotografa la visione degli italiani in materia di innovazione in ambito alimentare.; solo una parte minoritaria mangia principalmente per la necessità di nutrirsi e per dare un contributo alla salute (26,3%).Ma è interessante sapere che il, magari nella forma di farina, e ancora di più lo è che la percentuale salga al 25% tra i 18-24enni.Non è stata fatta -per ora - un'indagine sulla carne in provetta nell' articolato mondo della ristorazione.