Il cibo più instagrammabile al mondo? La pizza

Fotografare il cibo e condividerlo sui social per molti non è più solo un passatempo saltuario o una moda passeggera, ma una vera e propria passione. In particolar modo in vacanza. Tant’è che l'hashtag #food è stato descritto in più di 450 milioni di post su Instagram fino ad oggi. Un fenomeno che non è solo “effimero”, tutt’altro: si dice che scattare foto del cibo migliori il gusto, unisca le persone e promuova i ristoranti. Ma la domanda sorge spontanea: quali siano i piatti più condivisi online e da dove provengano?. A rispondere ci ha pensato Thuisbezorgd.nl, piattaforma per la ricerca di ristoranti che con TasteAtlas ha stilato la classifica dei piatti più popolari per paese e ha compilato un elenco di varianti e traduzioni di hashtag per ogni piatto. Analizzano i dati dei social media per scoprire il numero totale di hashtag per ogni piatto su Instagram è emerso che la pizza, raccogliendo più hashtag di tutti i piatti di 180 paesi analizzati, è il piazzo più istagarmmabile del mondo con 86.380.378 hashtag seguita dal sushi (#45.136.853), burger (#33.054.520).

La pizza la più fotografata



La classifica italiana

Questa la situazione mondiale ma in Italia? Quale sono i piatti più postati in Instagram? La pizza ovviamente al primo posto, che da piatto italiano è diventato un piatto multiculturale con innumerevoli varianti in tutto il mondo. Segue al secondo posto, il risotto. I 3.341.366 hashtag ricevuti da questo classico dimostrano che è diventato più di uno dei piatti preferiti dagli italiani: ora è un successo anche tra i buongustai su Instagram - 50 volte più della pasta alla carbonara al nono posto. Le lasagne alla bolognese sono le prossime della nostra lista. Con 986.538 hashtag, il classico comfort food bolognese è una gioia per gli occhi e per lo stomaco: solitamente consiste in sfoglie di lasagne verdi a strati con ragù, besciamella e formaggio. Seguono la Caprese, le Tagliatelle al ragù alla Bolognese, la Porchetta, la Parmigiana, il Minestrone e la Carbonara.



Gli spaghetti alle vongole entrano nella top ten

Gli spaghetti alle vongole hanno fatto quel tanto che basta per conquistare l'ultimo posto nella top ten. Preparato in bianco o in rosso, questo semplice piatto con spaghetti e vongole è un alimento base ed è stato taggato 66.816 volte sul "Gram".

La classifica dei piatti italiani



1 Pizza #86,380,378

2 Risotto #3,341,366

3 Lasagne alla Bolognese #986,538

4 Caprese Salad #814,885

5 Tagliatelle al ragù alla Bolognese #402,350

6 Porchetta #295,071

7 Parmigiana #293,812

8 Minestrone #216,761

9 Pasta carbonara #92,950

10 Spaghetti alle vongole #66,816

Mappa dei piatti più popolari per paese

I piatti più instagrammabili per continente

Lo studio ha rivelato che la pizza è il cibo più instagrammabile in Europa con ben 86.380.378 hashtag fino ad oggi. La natura versatile dei condimenti per pizza significa che ogni cultura può dare il proprio tocco al classico.

I 10 piatti più istagrammabili del mondo



45.136.853 hashtag posizionano il sushi dietro la pizza nelle classifiche mondiali e in cima alla lista in Asia. Saltando dall'Oceano Indiano all'Africa, lo shawarma street food (1.158.451 hashtag) è il piatto più instagrammabile della regione.



In Nord America, gli hamburger sono il piatto più popolare con 33.054.250 hashtag. In Sud America, l'asado è il piatto più instagrammabile. Questa festa di varie carni grigliate alla perfezione su fuego lento ha ricevuto fino ad oggi ben 3.004.784 hashtag.



Dall'altra parte del globo, in Oceania, il classico pasticcio di carne australiano si aggiudica il primo posto con 266.868 hashtag fino ad oggi.