Al via il Food Film Fest tra pane, amore e fantasia

Ha preso il via mercoledì sera a Bergamo l’ottava edizione del Food Film Fest, il festival cinematografico dedicato al cibo, ideato dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo e di Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca e di cui Italia a Tavola è media partner. Un Festival con due forti direttrici: l’internazionalità, con un bando aperto a registi e case di produzione di tutto il mondo, e il food che trova qui una dimensione culturalmente elevata grazie al linguaggio universale del cinema che ne mostra tutte le sfaccettature.



Promuovere il valore universale del cibo

Presenti al vernissage i rappresentanti delle associazioni e del mondo politico, che hanno celebrato l’inaugurazione della manifestazione.

«Camera di Commercio e Coldiretti credono fortemente nel collegamento fra aziende agricole e cittadinanza – ha commentato Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo, in rappresentanza anche dell’ente camerale - Il cibo è sicuramente un valore che sta muovendo dinamiche in grado di rivoluzione il nostro futuro e la sua importanza deve crescere nella quotidianità di ciascuno di noi. Il cibo è, infatti, amore, fantasia, relazioni, ma anche innovazione e tecnologia, senza dimenticare il valore e l’attaccamento al territorio, da cui dipende il futuro dei nostri giovani».



Alla presentazione sono intervenuti anche i Deputati Alberto Ribolla e Daniele Belotti, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini, Dario Violi e Niccolò Carretta, il rappresentante del comune di Bergamo e ristoratore Robi Amaddeo, Enrico Radicchi per Slow Food, il Presidente di Ascom Bergamo, Giovanni Zambonelli, il Segretario Generale della Curia di Bergamo, Don Giulio Dellavite, il Presidente del Consorzio di Tutela del Valcalepio, Emanuele Medolago Albani, il Presidente della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, Enrico Rota e la Presidente del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo, Francesca Pagnoncelli.



Food talk sul pane

Dopo il taglio del nastro è stato proiettato il film diretto da Luigi Comencini, Pane Amore e Fantasia, cui è seguito un food talk che ha guidato i partecipanti alla scoperta del pane, elemento unico, simbolo di vita, analizzato da tutti i punti di vista: dalla coltivazione dei cereali con Coldiretti, all’arte della panificazione con Roberto Capello, presidente Nazionale Federazione Italiana Panificatori, dall’analisi dei suoi utilizzi in cucina insieme ad Antonio Cuomo, noto chef premio Eccellenza Bergamasca, al suo valore sociale con Luigi Rossi, Vicepresidente dell’Associazione Pane Quotidiano e infine il suo aspetto creativo con Claudio Cecchinelli e la sua testimonianza di Bergamo Città Gastronomica Creativa.



47 finalisti del concorso cinematografico

Oltre 700 i film ricevuti provenienti da 80 nazioni del mondo. La maggior parte da Italia, Iran, India, Usa, Francia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Egitto e Grecia: l’audiovisivo si conferma così uno strumento davvero potente nella narrazione del tema food, in ogni angolo del globo. 47 i finalisti, che concorrono per le categorie Movie, Doc e Animation o uno dei premi speciali.



Proiezioni in lingua italiana, ma anche in lingua originale, in ottica di inclusione per tutti gli spettatori: non solo i cittadini, ma anche i turisti e i numerosi studenti universitari stranieri.



Tema 2021: Pane, amore e fantasia

Il tema dell'edizione 2021 “Pane, amore e fantasia” si ispira all'omonimo film diretto nel 1953 da Luigi Comencini e vuole essere un richiamo alla bellezza e allo spirito di quell'Italia del dopoguerra che delinea le direttrici di un'edizione dedicata alla riscoperta dei valori tradizionali.



Amore

Giovedì 26 agosto, l’intera giornata sarà invece dedicata al tema dell’Amore. Amore per il territorio con un food talk in bilico tra storia e mito che vedrà protagonisti Don Giulio Dellavite, Segretario Generale della Curia, Diocesi di Bergamo, che ci racconterà la storia di Bergamo nella giornata del suo Santo Patrono, Sant’Alessandro, Raffaella Castagnini e Silvia Tropea Montagnosi che con “Bergamo Città dei Mille…Sapori” presenteranno alcuni dei piatti più famosi della tradizione bergamasca, tra cui il Rafiolo di Sant’Alessandro.



Amore come passione: da sempre vino e amore sono protagonisti di arte e letteratura, come un indissolubile connubio. Così durante la giornata si terranno laboratori dedicati proprio ad esso: il primo a cura de La strada del vino Valcalepio, Ascom, con degustazione delle sue tre denominazioni protagoniste; il secondo a cura di Slow Food ispirato ad uno dei film in concorso, “Let it breath”. La serata prevederà poi un food talk dedicato all’amore per il nostro territorio, alla passione per il buon cibo ed il buon vino. Un confronto per avvicinare due eccellenze: Bergamo, con il Consorzio del Moscato di Scanzo, e Brescia, con La Strada del Franciacorta.



Venerdì 27 agosto avremo poi un dibattito tra tradizione e innovazione, con Alberto Brivio, Presidente Coldiretti Bergamo e Livio Bresciani, Presidente Gruppo Ortofrutta Ascom e una tavola rotonda dedicata all’obiettivo nr.5 dell’Agenda 2030 per la parità di genere con protagoniste Luana Piazzalunga, ceo di Piazzalunga Srl, Alessandra Cereda, Presidente del Gruppo Terziario Donna Bergamo ed Elena Lazzarini, Rappresentante di Donna Impresa Coldiretti Bergamo.



Fantasia

Seguirà la serata dedicata al tema della Fantasia con l’intervista a Marco Frittella, giornalista Rai, e la presentazione del suo libro “Italia Green”: un racconto di quanto in Italia si fa per la difesa dell’ambiente, per lo sviluppo sostenibile e per la rivoluzione energetica. La fantasia come capacità di reinventarsi e di realizzare nuove soluzioni amiche dell’ambiente.



Sabato 28 agosto, successivamente a un food talk sull’importanza dell’alimentazione con Maurizio Martina, Vicedirettore della Fao, avranno luogo le premiazioni dei miglior film per ciascuna categoria e l’assegnazione dei premi speciali. La serata si concluderà con il monologo di Gabriele Vacis, Meditazione sul Cibo, che, accompagnato dalle scenofonie di Roberto Tarasco, condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso miti e ricette, economie e speculazioni, giudizi e pregiudizi su ciò che ci nutre.

Acqua

Domenica 29 agosto, una mattinata tutta a tema Acqua chiuderà il Festival, iniziando con un food talk dedicato ai prodotti ittici con Patricia Ucci, promotrice del Presidio della Sardina Essiccata e Keiko Okazaki coordinatrice culture gastronomiche di Gen e proseguendo poi con un intervento sulla tutela dell’acqua con Mariasole Bianco, biologa e autrice del libro “Pianeta Oceano” e Federico Fiecconi, produttore e direttore creativo di GraFFiti Creative. La proiezione del fim di animazione di Rai Play “Acqua Team Missione Mare” e una rassegna dedicata ai cortometraggi di Corto Lovere chiuderanno l’VIII edizione del Festival.



Fondamentale il supporto dei Partner della manifestazione - Planetel Spa, Piazzalunga Srl, Smipack Spa e Unicredit Spa - che con essa condividono princìpi e valori, contribuendo alla sua crescita e al suo successo. Grazie alla connessione Ultra Veloce di Planetel tutti gli appuntamenti saranno fruibili anche in streaming sulla piattaforma dell’evento (in caso di maltempo, solamente in streaming) e in Piazza Mascheroni gli spettatori potranno usufruire del servizio di Wi-Fi gratuito.