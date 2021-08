Si alza il sipario su Cibus, una spinta per il rilancio dell'agroalimentare italiano

A Parma si è alzato il sipario sulla 20ª edizione di Cibus, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare. Slittata dal

2020, causa pandemia, sarà la prima grande fiera internazionale a riaprire, all’inizio del secondo semestre del 2021 in via eccezionale dato che solitamente si svolge a maggio.

Cibus, via alla 20ª edizione

Duemila aziende presenti. Di Maio: Segnale di ripartenza

I numeri Cibus 2021, come espositori è uguale, oltre 2mila aziende, ma gli spazi sono ridotti del 25%. I visitatori saranno di meno ma più qualificati». Lo ha sottolineato Antonio Cellie ad Fiere di Parma, a margine di Cibus ai microfoni Rai. All'inaugurazione della fiera (che si chiuderà il 3 settembre) anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che commentato: «Cibus, che oggi riapre per la prima volta dal 2018, lancia dall'Italia un segnale di ripartenza forte e chiaro a livello internazionale. Sono certo che il settore agroalimentare, grazie anche al contributo di questa fiera continuerà a mantenere una posizione di leadership a livello mondiale, valorizzando il connubio tra territorio e stile di vita che contraddistingue il Made in Italy. Cibus, è la fiera emblema del Made in Italy e del settore agroalimentare italiano nel mondo. Quest'anno, il consueto appuntamento a Parma è ancora più cruciale per l'intero comparto. Parliamo della prima fiera di rilevanza internazionale a svolgersi in presenza dopo la riapertura delle manifestazioni fieristiche».

Servirà al settoreper proporre i nuovi prodotti sui mercati nazionale ed estero, per avvantaggiarsi della ripresa economica, beneficiando anche della spinta del. Un settore che ha sostenuto i consumi alimentari degli italiani durante il lockdown e sta aumentando, anche nel primo semestre del 2021, i suoi livelli produttivi, come quello dell’export, cresciuto dell’11%.

A questa edizione di Cibus però mancano i buyer dall'Asia: Giappone e Cina e anche dall'Australia. Presenti invece Corea e Usa che hanno mandato i broker. Inoltre si registra un'ottima presenza dalla Germania e dei ritorni dalla Francia e sono presenti anche molti buyer dal nord Europa. Tra le altre presenze di spicco Russia, Medio Oriente e Sudafrica.

Centinaio: Le fiere sono una leva di crescita per l'economia italiana

Galvanizzato e fiducioso sul futuro anche Gian Marco Centinaio, sottosegretario all'Agricoltura. «Le fiere e i grandi eventi in presenza - ha detto - rappresentano una fondamentale occasione d'incontro per gli operatori e un contributo importante alla crescita di tutta la nostra economia. Cibus è un momento per far conoscere e per promuovere il nostro Made in Italy, e ora più che mai è strategico perché le aziende chiedono di spendere al meglio le risorse messe in campo da Next generation Ue. Per farlo occorre guardare al medio e lungo termine. Questo settore ha saputo reagire a testa alta davanti alle difficoltà della pandemia dimostrando ancora una volta le sue enormi potenzialità, lo confermano le ultime stime secondo cui quest'anno l'export agroalimentare può puntare a chiudere con la cifra record di 50 miliardi, un obiettivo che solo pochi anni fa sembrava ambizioso da raggiungere».

Emozionate e intraprendenti più che mai le aziende espositrici, ognuna con la voglia di tornare a confrontarsi faccia a faccia con i propri clienti e di mettere in mostra il proprio meglio.

Grana Padano propone la sua filiera sempre più green

Grana Padano Dop sarà presente a Parma al Padiglione 2 allo stand G002. Il formaggio più consumato al mondo si racconta attraverso il suo territorio con l’esposizione delle forme prodotte in tutte le 13 province che caratterizzano la zona di produzione rispettando ogni passaggio di filiera con estrema cura per arrivare ad un’eccellenza gastronomica indelebile nel tempo. Momenti come la battitura di una forma, ad esempio, che è uno dei gesti che più identificano il lavoro nei caseifici, perché rappresenta il momento in cui si verifica se almeno nove mesi di stagionatura hanno creato un grande formaggio degno di ricevere il marchio Grana Padano Dop e andare sulle tavole di case e ristoranti in tutto il mondo.

Grana Padano sostenibile

“Ad ogni eccellenza il giusto ritmo”, dunque, che per un formaggio dalla tradizione millenaria è quella della sua filiera, controllata e garantita come il consumatore sempre più pretende, a partire dal benessere animale. Con la stessa filosofia bisogna tutelare il nostro pianeta: con cura e costanza, compiendo azioni piccole, ma significative ed essenziali, con lo stesso ritmo e la stessa dedizione ogni giorno. «Dal 2019 - spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano - abbiamo attivato un sistema di valutazione che prevede un controllo annuale dei parametri per misurare lo stato di salute, la libertà di movimento, l’accesso al cibo e all’acqua delle stalle che fanno parte della filiera Grana Padano. Attendiamo ora i decreti attuativi per partecipare al “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” del ministero della Salute secondo lo standard Classyfarm Tutte le stalle della filiera Grana Padano dovranno superare la prova del benessere animale (con un punteggio) che diventerà un requisito obbligatorio da inserire nel Disciplinare di produzione».

Altra sfida che cambiamenti climatici e pandemia hanno reso ancor più pressante è rendere ecosostenibile la filiera produttiva in ogni sua fase. Il Consorzio partecipa e sostiene il progetto Life Ttgg ed ha aderito al marchio ambientale “Made Green in Italy”, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti che applica la Metodologia europea Pef (Product environmental footprint).

Eurovo punta su ricerca e sviluppo

In questa importante fase di ripartenza per il paese Eurovo, l’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti conferma la propria presenza in fiera per rilanciare il food italiano, uno dei principali motori dell’economia del Paese, dando il via a una stagione ricca di appuntamenti in Italia e all’estero. L’azienda ha raggiunto importanti risultati in termini di innovazione in Ricerca & Sviluppo, consolidando il proprio ruolo di partner strategico e raggiungendo traguardi di eccellenza nello sviluppo di un assortimento fortemente verticalizzato sulle richieste del mercato e sulle nuove tendenze, per essere sempre al passo con un settore in continua evoluzione.

Gruppo Eurovo rafforza il suo storico legame con Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione Made in Italy, partecipando alla XX edizione, che si terrà a Parma dal 31 agosto al 3 settembre. In questa importante fase di ripartenza per il paese, l’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti conferma la propria presenza in fiera per rilanciare il food italiano, uno dei principali motori dell’economia del Paese, dando il via a una stagione ricca di appuntamenti in Italia e all’estero.

L’attenzione alle esigenze dei consumatori, sempre più sensibili alle scelte etiche e sostenibili delle aziende, si traduce nello sviluppo di linee ad alto valore aggiunto che rispecchiano i principi in cui crede il gruppo: dall’impegno per il benessere animale, di cui l’azienda è pioniera in Europa, all’implementazione di best practices per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività di filiera, dal packaging fino ai processi produttivi. La vocazione all’innovazione, un valore profondamente radicato nel Dna del gruppo fin dalle sue origini, ha permesso a Gruppo Eurovo di consolidare il proprio ruolo di partner preferenziale per i professionisti del Food Service, sviluppando linee altamente performanti e servizi tailor-made per gli operatori, come demo, attività di formazione e webinar.

Le Naturelle Eurovo

«Siamo convinti che questo settore, nonostante le numerose sfide affrontate durante la pandemia, possa continuare a essere un volano della nostra economia. Ritornare in presenza era per noi importante per rafforzare il nostro rapporto con i nostri clienti e creare nuove relazioni», spiega Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.

In vetrina a Cibus 2021

le Naturelle – il top consumer brand dell’azienda, insieme ai top seller le Naturelle Rustiche e le Naturelle BIOLOGICO, presenta le Naturelle Vita, rivoluzionaria linea “functional food” pensata per consumatori attenti al proprio benessere. Due le referenze presenti a Cibus 2021: l’Albume Fonte di vitamina C, D e Zinco in bottiglia e le Uova Ricche di Omega 3.



Novità anche per le Naturelle Gourmet, brand extension che unisce qualità e innovazione, che amplia la propria offerta con la vera Crema Pasticcera pronta da gustare, prodotta con uova da allevamento a terra e latte 100% italiani, fresca e buona come fatta in casa

Maia Professional Line – L’azienda conferma il suo focus sul mondo dell’Ho.Re.Ca. e del Bakery con Maia Professional Line, linea super premium di altissima qualità e dalle performance elevate, pensata per rispondere in modo puntuale agli operatori del settore che hanno sempre più bisogno di prodotti sicuri, pratici e performanti.

Lypro – Gruppo Eurovo debutta nel segmento degli integratori alimentari con Lypro, nuovo brand di prodotti a base di proteine delle uova, per offrire ai consumatori la possibilità di scoprire le preziose proprietà dell’uovo attraverso modalità di consumo innovative. A Cibus 2021 saranno presentati i primi prodotti: Lypro Chewing Gum, confetti masticabili senza zuccheri a base di proteine d’uovo, e Lypro Instant Immuno Energy, integratore in polvere solubile con proteine d’uovo e Vitamina C.

Lolli Liquori – Eccellenza bolognese dal 1957 nella produzione di liquori artigianali, il brand commercializzato da Gruppo Eurovo svela a Cibus 2021 diverse novità: le bustine monodose, i Babà artigianali e i nuovi liquori Limited Edition.

Nonna Anita – Il marchio dedicato agli appassionati dei dolci fatti in casa amplia il proprio assortimento con nuovi prodotti ispirati ai classici della tradizione dolciaria italiana: il pan di Spagna e i bignè da farcire.

Madama Oliva presenta il patè con olive fresche e lupini

Madama Oliva partecipa al Cibus di Parma con la nuova linea dei Patè a base di olive fresche e lupini. Si tratta della nuova linea di prodotti che l’azienda ha lanciato proprio durante il periodo della pandemia ed è il simbolo che, malgrado il difficile momento, c’è una forte volontà di essere ottimisti riguardo alle prospettive future. «Non potevamo mancare un appuntamento così importante soprattutto pensando ai nostri clienti e a quanti apprezzano i nostri prodotti - spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva - perchè Cibus rappresenta un momento in cui presentiamo le novità e continuiamo a parlare con clienti e interlocutori che da sempre ci apprezzano e ci sostengono. Ed è un appuntamento tanto più importante se si considera che anche in periodo di pandemia l’azienda ha continuato ad investire su nuovi prodotti ed in comunicazione».

La linea dei Patè, infatti, è stata oggetto della campagna tv sulle reti Mediaset con lo spot dedicato ai prodotti innovativi dell'ortofrutta italiana. Il filmato “le 3 P del Panino Perfetto” è stato ambientato in un pub ed ha avuto come soggetto principale la nuova linea Patè oltre alle olive e ai lupini.



Quella dei Patè è una linea che nasce dal credito ricevuto sul mercato dalle nuove tendenze bio, light, vegan e tutto il filone «free from» ed è stata realizzata con confezioni innovative. La nuova linea incontra la domanda del consumatore , sensibile ad una corretta alimentazione che non rinuncia al gusto nei vari momenti: snack, aperitivo, al ristorante o a casa.





