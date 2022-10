Italia a Tavola e DeGusto premiano le eccellenze dell'enogastronomia

Sono stati assegnati i premi “Professional Quality Award” nell’ambito del Salone DeGusto a Rende (Cs). I riconoscimenti, assegnati a quattro aziende partecipanti alla manifestazione fieristica e al concorso indetto da Italia a Tavola in collaborazione con il Salone, sono stati consegnati dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, dal delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per la Calabria, Sarino Branda e dal presidente dell’Accademia internazionale della Dieta Mediterranea Italiana di riferimento, Leonardo Montuoro con la partecipazione tramite call dell’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Calabria, Onorevole Gianluca Gallo.

Da sinistra, Sarino Branda, Alberto Lupini, Tommaso Caporale, Leonardo Montuoro, Francesca Trotta e Salvatore Corsaro

Le aziende premiate ai "Professional Quality Award"

Tre dei quattro premi sono andati ad aziende del territorio della provincia di Cosenza così suddivise: premio comunicazione a “Dulcis in Fiore”, azienda specializzata nella pasticceria tipica con sede a San Giovanni in Fiore (Cs); premio packaging ad “Antico Frantoio Lopes”, oleificio di San Demetrio Corone (Cs); premio innovazione a “Bioagrumi”, azienda specializzata in marmellate e confetture di agrumi sita a Trebisacce (Cs). Il premio EcoSostenibilità è invece andato ad una multinazionale statunitense operante nel settore della depurazione dell’acqua, la “Culligan”.

Premi extra per la qualità

Infine, fuori dalla suddette categorie, il network Italia a Tavola e la direzione del Salone DeGusto, rappresentata da Francesca Trotta e Salvatore Corsaro, hanno inteso certificare la qualità di altri prodotti presenti in fiera, con nove menzioni speciali, assegnate sulla base degli assaggi condotti durante le giornate dell’evento. Si tratta delle aziende: Aran-C, Azienda agricola Ferrari Adriano, Caseificio Forciniti, NG Laboratory, Imperium 1892, Mandorle Zuccaro, Mostino Bianco, Panificio San Luigi e Qual’Italy.

Al termine della cerimonia è stato conferito il titolo di Sommelier Ufficiale della Dieta Mediterranea Italiana di riferimento al corrispondente locale di Italia a Tavola, nonché ideatore e coordinatore del programma degli eventi del Salone, Tommaso Caporale.