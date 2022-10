Da Regione Lombardia 196 milioni per rilanciare la Lomellina

Svolta epocale per la Lomellina. Il territorio risicolo per eccellenza è stato inserito nelle cosiddette Aree Interne di Regione Lombardia, con la “supervisione” del Gal Risorsa Lomellina: questo comporta un piano di rilancio di ben 196milioni di euro. Incassa la firma di tutti i primi cittadini del territorio coinvolto il progetto di sviluppo di Regione Lombardia per l’Area Interna in Lomellina, porzione della provincia di Pavia che confina con il Piemonte.

I sindaci della Lomellina con il presidente Attilio Fontana

Attilio Fontana in visita in Lomellina

Con la visita di ieri del presidente Attilio Fontana e dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori, i sindaci hanno infatti sottoscritto l’intesa con Regione Lombardia. Prosegue così la penultima tappa del Tour Aree Interne del governatore Fontana, partito proprio dalla provincia di Pavia all’inizio di luglio con una giornata intesa nell’Oltrepò Pavese. Un’occasione per incontrare i sindaci e gli stakeholder a cui presentare la nuova ‘Agenda del controesodo e la strategia delle aree interne’, piano di rilancio da complessivamente 196 milioni (tra risorse europee e regionali). Al Teatro Besostri di Mede erano presenti anche il prefetto e il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli e il vescovo di Vigevano, monsignor Maurizio Gervasoni.

«Esprimo grande soddisfazione – ha detto il Governatore, Attilio Fontana – perché gli amministratori locali della Lomellina hanno compreso l’importanza del nostro progetto. La Lomellina – ha proseguito – è un’area interna che merita tutto il nostro supporto. La valorizzazione della biodiversità, l’attenzione allo sviluppo sostenibile, alle coltivazioni biologiche, l’attenzione alle produzioni agricole di qualità, la produzione di energia da fonti rinnovabili, i recuperi conservativi: sono tutte buone pratiche diffuse su questo territorio ingiustamente sottovalutato».

Attilio Fontana in visita Lomellina

Non solo Aree Interne

Non solo Aree Interne, Regione Lombardia è al lavoro con gli amministratori della Lomellina anche su altre progettualità. «Con il Tavolo Territoriale di Pavia – ha detto l’assessore regionale, Sertori - stiamo definendo un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di livello provinciale. È in fase di elaborazione un documento di sintesi tra il posizionamento regionale e le istanze locali che sarà oggetto di un confronto con la nuova sessione del Tavolo Territoriale alla fine di novembre. La Lomellina – ha aggiunto l’assessore – è simbolica, per via del caso di Ceretto Lomellina, anche per una problematica che affligge i piccoli comuni: la tenuta economica di fronte a costi sociali imprevedibili. Oltre ai piani di zona, alla solidarietà tra gli amministratori devono esserci anche fondi statali specifici».

Sertori aggiunge: «Gli amministratori locali hanno bisogno inoltre di tutto il nostro supporto, in particolare per le sfide della mobilità. Tema sul quale da settembre è al lavoro la Consulta intercomunale permanente di coordinamento per il potenziamento della rete infrastrutturale al servizio del territorio della Lomellina. Ben vengano le istanze degli amministratori, soprattutto se condivise e capaci di determinare delle priorità».

I 43 Comuni del Gal Risorsa Lomellina

L’Area Interna Lomellina comprende i 43 comuni che fanno parte del ‘GAL Risorsa Lomellina’: Alagna, Albonese, Breme, Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dormo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme. Per un bacino di circa 74.500 abitanti.

Sul territorio dell’area interna Lomellina nel 2022 sono stati finanziati dalla Regione Lombardia due interventi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico: a Langosco e a Pieve Albignola. Opere per un importo complessivo di 700mila euro. Fontana ed il suo staff in mattinata e nel pomeriggio hanno visitate aziende e realtà che, attraverso i fondi erogati da Gal Risorsa Lomellina, hanno usufruito di aiuti per progetti concreti di rilancio o di sviluppo.Presso il teatro Besostri di Mede, invece, l’incontro con gli amministratori locali e gli stakeholder. Qui sono state presentate la nuova Agenda del Controesodo e la Strategia delle Aree Interne e raccolte le istanze del presidente del Gal Risorsa Lomellina e dei primi cittadini.