Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca Onlus insieme per il “burger sospeso”

La collaborazione tra Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca Onlus nasce nella tarda primavera del 2021, quando Doppio Malto Milano Navigli riparte dopo l’allentamento delle restrizioni decise per la seconda ondata pandemica. La cucina del locale lavora a pranzo e a cena per i clienti tradizionali, nel pomeriggio compone dei “polibox” contenenti i pasti preparati per le persone che vivono in strada e che vengono poi distribuiti dai volontari di Progetto Arca. La scelta è quella di non devolvere degli avanzi di produzione, ma creare un menu ad hoc, da variare ogni settimana. A giugno 2021 dalla cucina di Doppio Malto Milano Navigli partono 2.210 pasti, che diventano 6.300 nel dicembre 2021 e 5.430 nel gennaio 2022. Si aggiunge presto anche il Doppio Malto di Settimo Torinese e a distanza di oltre un anno, i pasti partiti dalle cucine di Doppio Malto Milano Navigli e Settimo Torinese e distribuiti grazie ai volontari di Progetto Arca sono circa 73.629.

La Cucina Mobile permette di organizzare il servizio quotidiano di distribuzione in strada di pasti cucinati e completi alle persone senza dimora

L'iniziativa Burger Sospeso

Con Burger Sospeso la collaborazione fa un altro passo importante, che punta a coinvolgere i clienti di tutti i Doppio Malto milanesi, come auspica Giovanni Porcu, ceo di Doppio Malto che prosegue «È una sinergia importante e, per come l’abbiamo pensata e organizzata insieme a Progetto Arca, scalabile. Un progetto che ci piacerebbe replicare in tutte le località in cui Doppio Malto è presente. C’è tanto bisogno e possiamo dare tanto. Un “posto felice” - è lo slogan di Doppio Malto - non può non pensare anche alle persone che si trovano in condizione di bisogno e fragilità, purtroppo sempre più numerose». L'iniziativa solidale Burger Sospeso a favore delle persone che vivono situazioni di disagio e fragilità, ideata e messa in atto da Doppio Malto e Fondazione Progetto Arca Onlus, è stata presentata in occasione della Giornata mondiale del Dono che ricorre oggi, 4 ottobre 2022.

Aiutare chi è più fragile

«La collaborazione con Doppio Malto è diventata nel tempo per noi strutturale e fondamentale per organizzare il servizio quotidiano di distribuzione in strada di pasti cucinati e completi alle persone senza dimora grazie alla Cucina Mobile - sottolinea Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - Oggi questa nuova iniziativa del Burger Sospeso è un ulteriore sostegno dedicato a coloro che incontriamo ogni sera nelle strade di Milano e delle altre città in cui siamo presenti. Grazie a chi vorrà partecipare e, insieme a noi, aiutare chi è più fragile».