Panettone, quanto ci costi? Volano i prezzi di quello industriale L'aumento medio del prezzo sui panettoni da un chilo è del 38% per quelli industriali e del 7% per quelli artigianali di pasticceria. Il maggiore aumento è per Balocco, il cui prezzo medio è quasi raddoppiato (+93%) Per i prodotti artigianali al vertice dei rincari i prodotti di Peck (+13%) e Zàini Milano e Marchesi (+11%).