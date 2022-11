A Milano va in scena “Happy Natale Happy Panettone”

Fine settimana all’insegna del dolce, quello del 3 e 4 dicembre a Milano. Si celebra infatti la quarta edizione di Happy Natale Happy Panettone, l’evento aperto al pubblico e gratuito che celebra il panettone artigianale. Nell’ambito della manifestazione, organizzata da Confcommercio Milano nella sede di Palazzo Castiglioni, si svolge la quinta edizione di Artisti del Panettone che, il 4 dicembre, coinvolgerà il pubblico con la premiazione dell’omonimo concorso.

Happy Natale Happy Panettone, quarta edizione a Milano

Milano alla grande

«Pur vivendo in un’epoca difficile - ha dichiarato Marco Barbieri, segretario generale di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza – la nostra città è tornata a produrre numeri importanti, come nel 2019. La giornata del Panettone vuole celebrare un prodotto tipico ormai diventato italiano».

Christmas Day

Si parte quindi il 3 dicembre con il Christmas Day che vede gli associati di Apci-Associazione professionale cuochi italiani proporre tre diverse declinazioni dei “Menù delle Feste: tradizionale, innovativo e vegetariano”. Massimo Moroni, del Ristorante Sette Cucina Urbana a Milano, con Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi, presente al pubblico il Menu Tradizionale.

Gli stellati Giuseppe Postorino del Ristorante L’Alchimia a Milano e Theo Penati del Ristorante Pierino Penati a Viganò Brianza (Lc) propongono il Menu Innovativo. A creare il Menu Vegetariano sono Roberto Di Pinto del Sine Restaurant a Milano e Cristian Benvenuto del Ristorante La Filanda a Macherio (MB). La degustazione del Dolce del Natale è affidata alla “Pralina al Panettone” firmata Davide Comaschi.

Luigi Biasetto

Sostenibilità e antispreco

Filo conduttore della due giorni la sostenibilità e la cultura dell’antispreco alimentare. “Dolce antispreco delle Feste” per eccellenza è la Carsenza, citato dal Manzoni (nel 2023 si celebrano i 150 anni dalla morte) in molti suoi scritti. I cuochi Apci Vincenzo e Salvatore Butticè del Ristorante Il Moro a Monza e i ragazzi del Capac-Politecnico del commercio e del turismo presentano la loro versione dell’antico dolce della tradizione contadina milanese realizzato con ingredienti di recupero.

Concorso e degustazioni

Di rigore, poi, anche gli assaggi di alcuni Artisti del Panettone la cui squadra è capitanata da Luigi Biasetto ed è composta dai pasticceri Andrea Besuschio, Francesco Borioli, Lucca Cantarin, Salvatore De Riso, Santi Palazzolo, Giuseppe e Prisco Pepe, Mattia Premoli, Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, Vincenzo Santoro, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Carmen Vecchione e Andrea Zino. Evento nell’evento, Artisti del Panettone è il concorso realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport. La premiazione si svolge domenica 4 dicembre. La giuria, presieduta da Biasetto, valuta i panettoni nella versione del classico milanese senza glassa. Novità di questa edizione il riconoscimento per il miglior pasticcere under 35 con il suo panettone tradizionale.

Chiara Maci

Format televisivo

Artisti del Panettone è anche format televisivo con quattro speciali natalizi in programma dal 19 al 22 dicembre su Sky e in streaming su Now. Chiara Maci, conduttrice e scrittrice, accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei dolci natalizi creati in ogni episodio dagli Artisti del Panettone. I pasticceri propongono ricette semplici da realizzare a casa, torte e dessert da portare in tavola durante le feste.

Le aziende partner di Artisti del Panettone sono Agrimontana, Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg, Hausbrandt Trieste 1892, Italia Zuccheri, Molino Dallagiovanna, Molino Spadoni.

www.artistidelpanettone.it