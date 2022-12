Il cibo è sempre più social: ecco i piatti più popolari sul Web

Ormai lo sanno anche i camerieri. Quando, in un ristorante, un piatto deve essere "completato" al tavolo, prima di agire chiedono al cliente se voglia filmare o fotografare ciò che sta per accadere. Il cibo, da sempre elemento culturale, è ormai diventato non solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi. Così, prima di godersi un piatto, in tanti si fermano per fotografarlo e condividerlo poi sui social.

È il fenomeno del #foodporn, che ormai non risparmia nessuno. Sulla questione se ne potrebbero dire diverse. Che ha trasformato, per esempio, l'eccesso, l'esagerazione, in normalità, andando contro a un principio che in cucina ha sempre trovato spazio: la valorizzazione della materia prima, il "less is more". Al suo posto, colate di formaggio fuso, crema di pistacchio e burrate, a ricoprire qualsiasi ingrediente.

Allo stesso tempo, però, non è possibile ignorare il fenomeno, che è protagonista indiscusso su Instagram e TikTok e che riguarda tutti, non soltanto i più giovani. Scopriamo allora, in una classifica realizzata da Lenstore, i cibi più amati e quelli meno apprezzati sui social. Di certo non mancano le sorprese.

La pizza è la regina indiscussa dei cibi sui social network

Instagram e TikTok: quali sono i cibi più popolari?

La classifica dei cibi più popolari su Instagram e Tik Tok, almeno per quanto riguarda il podio, non sorprende. In testa c'è infatti "sua maestà" la pizza, che risulta essere il cibo più fotografato e condiviso sui social, con più di 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok, e 59,1 milioni di hashtag su Instagram. Il volume di ricerca mensile su Google per la pizza è in media di 13,6 milioni di ricerche nel mondo e 450mila in Italia.

La medaglia d'argento va al gelato, che su TikTok supera addirittura la pizza, con 28 miliardi di visualizzazioni, ma le finisce dietro su Instagram, dove è stato taggato quasi 44 milioni di volte. Terzo posto per il sushi, ormai protagonista anche in Italia. Per il piatto giapponese circa 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram.

Le sorprese sono però ai piedi del podio. Secondo Lenstore infatti il mango è il quarto cibo più social al mondo, davanti all'arancia. Per trovare un altro frutto serve scendere al 13° posto, dove c'è la banana.

Restando in Italia, i volumi di ricerca mensile sono altrettanto sorprendenti. A dominare è il mango, con 450mila ricerche, seguito però da pancakes e cheesecake, rispettivamente con 301mila e 246mila ricerche.

Angello e pollo non piacciono ai social

Sebbene rimangano delle delizie per il palato, non tutti i cibi hanno lo stesso livello di popolarità su internet. L'agnello, per esempio, è il cibo meno cliccato sui social e meno cercato su Google. Sono solo 558mila gli hashtag e 54 milioni le visualizzazioni su TikTok. Male anche il pollo grigliato (1,1 milioni di hashtag su Instagram e 116 milioni di visualizzazioni su TikTok) e la salsa di mele (290 mila hashtag su Instagram e 815 milioni di visualizzazioni su TikTok).

Non solo social: che cibi si cercheranno su Google?

La ricerca non analizza soltanto i social, ma anche Google, provando a stilare una classifica dei cibi più ricercati nel 2025, sia in Italia sia nel mondo. Per il Belpaese la classifica non si distingue particolarmente da quella di Instagram e TikTok. Domina, manco a dirlo, la pizza, seguita dal sushi e dalla sorpresa mango. Poche differenze anche nel mondo, dove il mango supera il sushi al secondo posto. Medaglia di legno per il gelato, che nella classifica italiana è invece soltanto all'ottavo posto.

L'ossessione di fotografare il cibo

Lenstore ha coinvolto nel progetto Abigail Cockroft, fotografa gastronomica, che ha detto la sua sulla tendenza sempre più frequente di fotografare i cibi. «Per anni siamo stati esposti a immagini di cibo nelle nostre routine quotidiane, presenti sul menu di ristoranti, libri di cucina, pubblicità e molto altro. Ma nulla ha mai avuto su di noi lo stesso impatto che ha avuto il fenomeno #foodporn sui social - ha spiegato - Adesso siamo esposti ad immagini sempre nuove e stimolanti, e a fotografie scattate da diverse angolazioni, e con diversi soggetti e focus. Con l’avvento di internet e dei social, food blogger di tutto il mondo hanno cominciato a pubblicare i loro scatti senza restrizioni editoriali o da parte di clienti. È stato proprio questo approccio più spontaneo e autentico che ha cambiato il modo di fotografare il cibo. All'improvviso questo tipo di scatti è diventato sempre più popolare e richiesto, poiché mostrava un modo meno formale e più ‘social’ di presentare online cibi e bevande, alludendo al fatto che tutti possono cucinare e godere del cibo».