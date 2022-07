Tutti la vogliono! Cipolla Rossa di Tropea Igp, gemma e volano della Calabria nel mondo

È sbocciata una nuova primavera per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e attraverso di essa per l’intera destinazione Calabria in Italia e nel mondo. Mai come in questo ultimo semestre, si è parlato così tanto dell’ingrediente principe della cucina mediterranea, icona dell’agroalimentare Made In Calabria e della stessa Regione, intesa come tappa turistica di fama ed appeal internazionale, sempre più ricercata dai cuochi e dai visitatori esperienziali di tutto il mondo – 50 pagine per un totale di 7 approfondimenti, più di 130 uscite e 43 testate giornalistiche censite tra Tv, web e stampa tradizionale, la maggior parte a tiratura nazionale, con una readership di quasi 17 milioni di lettori e altrettanti contatti raggiunti sul web. Tutto merito di Tropea Experience, il Festival della Cipolla Rossa di Tropea.

La Cipolla Rossa di Tropea Igp

Tutti vogliono la Cipolla Rossa di Tropea Igp, icona della Calabria e del Made in Italy

Galeotta fu la Tropea Experience – il Festival della Cipolla Rossa di Tropea tenutosi nel Comune (insignito del titolo Borgo dei Borghi 2021) a cavallo tra i mesi di aprile e maggio, il merito del successo e dell’attenzione che la Cipolla, unica per dolcezza e croccantezza, sta riscuotendo, è dovuto all’impegno del Consorzio guidato da Giuseppe Laria che si è materializzato anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici e saloni di prestigio nazionali ed internazionali, punto di riferimento del food e dell’esperienza turistica; su tutti, Identità Golose e Mac Fruit.

«I risultati straordinari ottenuti in termini di visibilità mediatica e di ritorno di immagine per Tropea e per tutta la Destinazione Calabria - spiega il direttore marketing e comunicazione del Consorzio, Daniele Cipollina - confermano che, se supportate da adeguate strategie ed investimenti di marketing e comunicazione, anche e soprattutto le attività dei consorzi dell’agroalimentare di una terra che non ha eguali per biodiversità può contribuire in termini di moltiplicatore di messaggi efficaci a sostegno dell’immagine, non solo produttiva, ma dei turismi e della destagionalizzazione di una regione intera».

Il Gruppo Pubbliemme - Diemmecom - Network LaC, voce ufficiale della manifestazione attraverso una serie di iniziative editoriali ha garantito coerenza e forza alla comunicazione dell’evento attraverso una campagna di comunicazione integrata che ha visto coinvolti i diversi media: televisione, radio, testate di informazione digitale, comunicazione in esterna e riprese video dei momenti più salienti dell’evento.

Tutti i media parlano di Cipolla Rossa di Tropea Igp

Da Il Gusto, inserto mensile di Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX; a Gazza Golosa, le pagine dedicate all’enogastronomia de La Gazzetta dello Sport; da Oggi cucino, le ricette per cucinare in modo semplice ed originale proposte dal settimanale Oggi; alla copertina di Traveller, rivista di viaggi di lusso e life style pubblicata da Condé Nast; passando da Cucina Italiana che alla Rossa di Calabria ha dedicato ben 2 speciali alle finestre televisive di Studio Aperto Magazine, Linea Verde Rai 1, Weekly Rai 1, TGCOM24, Italia Avventura format televisivo trasmesso sui canali di nove circuiti televisivi nazionali, fino ai megazine Starbene, Vero, Cotto e Mangiato, Mela Verde, Gambero Rosso; Gusto Sano; Identità Golose; Beef ; MarkUp; Sale e Pepe; Cucina Moderna; Italia a Tavola; Mixer; GdoWeek, ItaliaSquisita, Diva e Donna. Sono, questi, solo alcuni degli esempi della visibilità che la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è riuscita a calamitare.

Grazie alla Cipolla Rossa di Tropea Ighp sono nate anche delle intese commerciali

Tra le diverse intese commerciali siglate e che hanno contribuito a consolidare la reputazione e l’immagine de La Tropea Experience c’è l’accordo con la catena alberghiera VOIhotels del Gruppo Alpitour, il più grande gruppo turistico italiano, per la realizzazione di sei eventi nelle strutture italiane del gruppo.

In programma ancora tanti eventi di degustazione

La Cipolla Rossa Calabria Igp sarà ancora protagonista durante gli eventi degustazione La Tropea Experience (da Luglio a settembre 2022) che verranno ospitati nei prestigiosi resort italiani: VOI Daniela Resort Puglia; VOI Arenella Resort Sicilia; VOI Colonna Village - Sardegna; VOI Tropea Beach - Calabria; VOI Le Muse Resort - Calabria; VOI Floriana Resort Calabria.

La presenza di partner importanti testimonia, ancora una volta, il legame tra i valori e i contenuti dell’evento nella convinzione che lo sviluppo economico del territorio debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale attraverso progetti che abbracciano le tradizioni, il sociale, l’entertainment e la cultura come nel caso di questo prestigioso evento.

Producer dell’evento è l’agenzia di comunicazione Adv Maiora Comunicazione Integrata che ha ?rmato l’intero progetto, occupandosi dell’ideazione, progettazione, organizzazione, comunicazione, sponsoring, comunicazione strategica ed istituzionale del Festival. Adv Maiora Comunicazione Integrata ha seguito questo progetto sin dalla nascita, ideandone il format e il logo e accompagnandolo passo dopo passo con l’obiettivo di farlo diventare uno dei maggiori eventi italiani del settore enogastronomico.