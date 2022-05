Grande successo per “La Tropea Experience”, vetrina delle eccellenze calabresi

È nel Borgo più bello d’Italia e Bandiera Blu 2021 che, dal 29 aprile al 1° maggio, si è svolta “La Tropea Experience - Festival della Cipolla Rossa 2022”, una manifestazione originale che ha coinvolto un vasto pubblico di “gastronauti”, scopritori della Cipolla Rossa, curiosi, amanti delle ricette inedite o tradizionali. L’evento è entrato di diritto nel calendario gastronomico nazionale, vetrina delle eccellenze calabresi e non solo, che ha visto la partecipazione appassionata di grandi chef nazionali e internazionali - Igles Corelli, Max Mariola, Hirohiko Shoda (Chef Hiro), Francesco Mazzei, Pierre Koffmann e Antonino Esposito - e dei seguitissimi food influencer Federico Fusca e Francesca Gambacorta. Importante anche la rappresentanza degli chef calabresi: Carmelo Fabbricatore, Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Gianfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone.

Il cuore de “La Tropea Experience” è stato il suggestivo affaccio sul golfo di Tropea, nella storica Piazza Cannone, che ha ospitato una tensostruttura attrezzata con una cucina per gli showcooking degli chef presenti. Promossa dal Comune di Tropea e dal Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e organizzata da Adv Maiora Comunicazione Integrata, “La Tropea Experience - Festival della Cipolla Rossa” ha rappresentato un momento di incontro tra il territorio e il suo prezioso e saporito prodotto, una tre giorni per conoscere meglio la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, degustandola nei ristoranti della città, imparando a cucinarla attraverso i consigli di importanti chef, scoprendo i benefici salutistici con l’intervento di esperti durante i panel di convegni altamente qualificati.

La Cipolla di Tropea vista dal caicco

«La Tropea Experience è un evento in cui la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp viene celebrata come prodotto identitario, di valorizzazione della cucina tradizionale e sperimentale», ha dichiarato il presidente Consorzio, Giuseppe Laria. «Questo evento è anche l’occasione per il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp di promuovere il settore come elemento di sviluppo locale e motore dell’economia dell’intera regione. Il Consorzio coinvolge aziende, produttori e confezionatori e abbraccia ben tre province: Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza».

Il taglio del nastro inaugurale

Cipolla Rossa di Tropea protagonista in cucina

Venti showcooking entusiasmanti con piatti esageratamente buoni hanno caratterizzato i tre giorni de “La Tropea Experience” con diversi utilizzi e interpretazioni della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, dal confronto con la tradizione romana e le ispirazioni orientali all’esaltazione con la pizza proposta da Antonino Esposito, ad un omaggio a “La Tropea” in una versione speciale di tempura con lo chef Hirohiko Soda (Chef Hiro), fino a l’ombra dello sgombro immersa nella Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.

Si è giocato con Igles Corelli nella preparazione della peperonata alla garibaldina, “Un mare di cipolla” è stato proposto con grande maestria scenica dallo chef Ercole Villirillo, mentre “La terra ha incontrato il mare”, nel porto di Tropea banchina sud, è stata un’iniziativa finalizzata a promuovere i prodotti dell’eccellenza ittica e agroalimentare calabrese, attraverso una attività unica nel suo genere, organizzata dall’azienda Fishing & Tourism specializzata in Pescaturismo, in cui gli chef Igles Corelli, Francesco Mazzei e Max Mariola hanno cucinato a bordo di un caicco tra Tropea e Capo Vaticano.

Convegni con importanti esperti del settore

Nei tre giorni si sono scoperte le virtù della cipolla come rimedio naturale con Simone Saturnino, professore di Scienze agrarie, si è potuto assistere alle “Germinazioni della terra” e delle sue cipolle dell’artista Giuseppe Carta, si è discusso all’Hotel Rocca Nettuno in convegni ad alta partecipazione di pubblico con relatori di spessore nazionale: “Il pesce è salute: perché una sana alimentazione a base di pesce fa bene alla salute e stimola i consumi di prodotti ittici”, “Dieta mediterranea nel post Covid, il cambiamento nelle abitudini alimentari”, “Comunicare il territorio. Tropea e la Cipolla Rossa un connubio perfetto”, con la partecipazione tra gli altri di Paolo Marchi (ideatore e curatore Identità Golose), Giovanni Macrì (sindaco di Tropea), Daniele Cipollina (event planner La Tropea Experience), Luca Ferrua (direttore Il Gusto - Repubblica), Gianluca Gallo (assessore all’Agricoltura Regione Calabria), Sebastiano Caffo (ceo Distillerie F.lli Caffo), Angelo La Riccia (director of sales & marketing Voihotels), Giuseppe Laria (presidente Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp), Francesco Mazzei (chef Ambasciatore della cucina calabrese nel mondo), Marcel Vulpis (direttore editoriale di Foodeconomy.it), Alberto Lupini (direttore Italia a Tavola).

«Dietro a La Tropea Experience - ha spiegato il primo cittadino di Tropea, Giovanni Macrì - c’è innanzitutto un lavoro di squadra che guarda all’obiettivo condiviso di fare della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp uno dei principali attrattori per destagionalizzare l’offerta turistica. Far vivere all’ospite, al viaggiatore e al visitatore un’esperienza autentica, alla scoperta delle tradizioni Made in Calabria, è l’obiettivo condiviso».

Eventi per tutti i gusti, successo di pubblico

Venerdì 29 aprile si è svolto il Concorso enogastronomico nazionale di cucina “Tropea e dintorni tra tradizioni, territorio e gastronomia” presso il plesso servizi enogastronomici dell’Iis di Tropea. Si è trattata della prima edizione del Concorso enogastronomico nazionale di cucina, a cui hanno partecipato le scuole alberghiere di Paola, Lamezia Terme, Soverato, Vibo Valentia e Serra San Bruno preparando un piatto con la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e, a scelta, la ‘Nduja di Spilinga o il Pecorino del Monte Poro Dop. Il piatto preparato da ogni squadra è stato giudicato da una giuria severa e internazionale composta da Igles Corelli, Chef Hiro e Giuseppe Romano. Lo stesso giorno sono state organizzate delle lezioni-gioco con i bambini delle scuole primarie per l’evento “Cipolla Kids”.

Domenica 1° maggio si è aperto nel centro storico di Tropea “ExpoVillage”, un’area espositiva della migliore proposta enogastronomica del territorio, luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini, promosso dalla Fondazione Campagna Amica. Le tre serate de “La Tropea Experience” sono state caratterizzate da tre performance musicali di alto livello con due gruppi locali, i Parafonè e Peppa Marriti Band, e il concerto della band internazionale dei Vivaldi Metal Project. Una grande partecipazione ha caratterizzato la cena di chiusura de “La Tropea Experience”, un evento finalizzato anche alla raccolta fondi organizzato in collaborazione con Unicef per i bambini che stanno soffrendo a causa della guerra in Ucraina.

