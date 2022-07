In Umbria l’insalata è un vero e proprio… Componimento

Componimento è l’assemblaggio di un’insalata e la combinazione di prodotti unici nati da due realtà che riassumono l’eccellenza di un territorio. Ma “Componimento” è molto di più: è un’esperienza che mette in relazione l’ambiente naturale in cui nascono e crescono piante coltivate ed erbe spontanee, e curiosi ed appassionati alla botanica. È un percorso creato ad hoc da Diego e Davide Narcisi dell’orto sinergico “La Clarice” ad Assisi (Pg), in collaborazione con il frantoio Decimi di Graziano Decimi per realizzare un’insalata costituita da oltre 100 tipi di erbe e fiori eduli, condita con “Emozione”, un blend di Moraiolo, Frantoio, Leccino e San Felice.



Alla scoperta delle erbe spontanee del territorio

Il ritrovo è alle 8 del mattino presso l’orto dei fratelli Narcisi nel paese di Cannara, ai piedi di Assisi, già noto per la produzione della straordinaria Cipolla di Cannara ed oggi conosciuto per la presenza dell’Orto Sinergico dei fratelli Narcisi.



Dopo una breve introduzione, si parte alla volta di Pale, un territorio boschivo quasi fiabesco a pochi km, ricco di cascate e scorci suggestivi, immerso all’interno della Valle del Menotre. Durante la mattinata, con una breve sosta-degustazione alla “Locanda di Nonna Tina” di Samuele Proietti, in cui verranno fatti assaggiare taglieri di formaggi e salumi di propria produzione, verranno spiegate e identificate le erbe spontanee che crescono in quell’ambiente naturale e si potranno assaggiare e annusare completamente immersi nella natura incontaminata.



L’artigiano dell’olio

Alle 12:30 circa, ci si ritrova a Bettona (Pg), da Graziano Decimi, riconosciuto per essere un vero artigiano dell’olio, «frantoiano e olivicoltore per scelta e per passione» come ama definirsi lui. Dopo aver ascoltato le fasi operative che vanno dalla raccolta alla molitura, inizia una degustazione di oli, anzi una vera esperienza multisensoriale sulla cultura olearia.



A seguire verrà servito un light lunch con antipasti, zuppe o altre specialità locali. Un pranzo che non si limita a “saziare il corpo”, ma che sarà un momento importante dell’intera experience e che andrà a coinvolgere direttamente ed in modo attivo i partecipanti, invitati e guidati ad abbinare i vari oli alle pietanze, tra le quali un mix di erbe spontanee e di cultivar dell’orto “La Clarice”. Dopo il pranzo, la famiglia Decimi regalerà ai partecipanti una confezione da 10 0ml del prezioso Olio “Emozione”.

Diego e Davide Narcisi



La box insalata Componimento

Nel pomeriggio è previsto il rientro all’orto sinergico dei fratelli Narcisi, per l’ultimo giro fra colture e cassoni e, in quell’occasione, ogni partecipante riceverà una box di insalata “Componimento” perché la qualità e l’eccellenza di un prodotto si fanno comprendere attraverso l’assaggio, ma anche vivendo un’esperienza totalmente immersiva, in cui ogni luogo, momento e microclima concorrono a creare la vera qualità di un ingrediente.