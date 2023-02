Conserve Italia: Andrea Colombo è il nuovo direttore commerciale

Cambio della guardia alla guida della direzione commerciale di Conserve Italia, ora in capo ad Andrea Colombo: il nuovo direttore commerciale esordirà ufficialmente in occasione della fiera Beer&Food di Rimini. Andrea Colombo è diventato direttore commerciale Italia del Gruppo cooperativo dallo scorso 1° febbraio, assumendo così anche la direzione commerciale Horeca a seguito del passaggio di testimone con Pier Franco Casadio che lascia l’incarico dopo oltre 30 anni di prestigiosa e onorata carriera in azienda, focalizzati proprio sullo sviluppo del canale commerciale fuori-casa.

Colombo, 56 anni, già direttore commerciale Retail Italia, avrà il compito di guidare l’ulteriore sviluppo e consolidamento di Conserve Italia come Total Horeca Company che, dopo gli anni difficili della pandemia, è tornata a registrare importanti risultati e a proporre innovazioni sia nel beverage con i marchi Yoga, Derby Blue, Valfrutta BIO e Bitter Salfa, sia nel food service con Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Jolly Colombani. «Conserve Italia - dichiara il neo Direttore Commerciale Italia Andrea Colombo - è oggi una Total Horeca Company in grado di garantire agli operatori prodotti di estrema qualità provenienti dalla filiera agricola italiana, uniti ad un’elevata componente di servizio e di assistenza, con una forza vendita unica per beverage e food che lavora in ottima sinergia con il team marketing. Siamo un punto di riferimento per grossisti, distributori e gestori di punti vendita con i quali vogliamo continuare a relazionarci in un clima di grande collaborazione e trasparenza, come è sempre stato fatto in tutti questi anni, per la crescita del comparto e la salvaguardia della filiera agricola italiana» conclude Colombo.

Il Gruppo

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO). Leader in Italia nella trasformazione alimentare, associa oltre 14.000 produttori agricoli riuniti in 33 cooperative e lavora 675.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato gestionale consolidato dell’esercizio 2021-22 è di 963 milioni di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e all’estero a circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

Il Gruppo al lavoro anche per la salvaguardia della filiera agricola italiana

Le novità in fiera

Conserve Italia si presenta all’ottava edizione di Beer&Food Attraction e alla dodicesima edizione di International Horeca Meeting (dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Rimini). Presente al padiglione C3 – stand 040 della Fiera di Rimini, Conserve Italia partecipa da protagonista indiscusso a questa manifestazione di riferimento dell’Out of Home.

Conserve Italia: lo stand Beer&Food Attraction

«La principale novità che presentiamo è la Fruit Generation di Derby Blue Senza Zuccheri Aggiunti, la nuova gamma di succhi di frutta per i bar italiani del nostro marchio unconventional con 17 gusti presentati nell’iconica bottiglietta blu in vetro da 200 ml» spiega il direttore marketing Horeca Gabriele Angeli. «Questa novità, che sta già riscuotendo grande interesse tra gli operatori, arriva a 25 anni dal lancio della bottiglietta blu che ha venduto oltre 1 miliardo di pezzi e parla ad un pubblico giovane con la forza di un marchio storico quale è Derby Blue. Grazie a nuove ricettazioni – continua Angeli - esaltiamo la migliore frutta italiana della nostra filiera agricola, come nel caso dei gusti pesca e pera che passano dal 50 al 99% di frutta o dell’albicocca dal 40 al 99%».

Spazio poi alle eccellenze italiane per il food service. Il pomodoro Cirio Alta Cucina e la gamma di legumi Cotti a Vapore Valfrutta Granchef confermano la partnership con i Campionati della Cucina Italiana 2023, in programma a Rimini durante i giorni della manifestazione fieristica (padiglione A3) e organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). In particolare, il pomodoro Cirio Alta Cucina sarà sponsor della terza edizione del concorso Miglior Professionista Lady Chef con a tema “Il primo piatto nella cucina italiana con il pomodoro Cirio”.