L'italia dei formaggi in vetta alla classifica mondiale. Francesi ancora battuti

Lo avevano già detto che la migliore cucina al mondo era quella italiana (e ci dispiace per i francesi...) seguita dalla greca e dalla spagnola. Ma oggi, TasteAtlas, il portale in lingua inglese, una vera e propria enciclopedia del cibo, che raccoglie al suo interno ricette, prodotti enogastronomici e ristoranti da tutto il mondo, ribadisce il concetto: i migliori formaggi sono italiani! Nella top ten contenuta nell’atlante mondiale della cucina tradizionale si piazzano, infatti, 8 formaggi italiani. Ma non solo ben 18 tra i migliori 50 formaggi del mondo sono italiani. L’intramontabile Parmigiano Reggiano al primo posto, seguito dal Gorgonzola piccante e al terzo la Burrata. E la Francia, il cui primo cacio, il Reblochon, è solo al 13°, posto non ci sta e protesta.

Il Parmigiano Reggiano è il formaggio più amato del mondo per TasteAtlas



L'Italia domina la classifica mondiale dei formaggi

Scorrendo la classifica nella top 10 al quarto posto troviamo il Grana Padano, al quinto e c’è l’Oaxaca Cheese messicano tallonato dallo Stracchino di Crescenza e al settimo posto la Mozzarella di bufala campana. All’ottavo posto figura il Portogallo con il suo Queijo Serra da Estrela, nona e decima posizione vanno nuovamente all’Italia, rispettivamente con il Pecorino Sardo e Pecorino e Pecorino Toscano.

Ricordiamo che la classifica si basa sul voto espresso dagli utenti del portale che hanno testato questi prodotti.

I formaggi migliori del mondo, classifica Taste Atlas

1 – Parmigiano Reggiano 4,8 Italia

2 – Gorgonzola piccante 4,8 Italia

3 – Burrata 4,7 Italia

4 – Grana Padano 4,7 Italia

5- Oaxaca Cheese | 4,7 Messico

6 – Stracchino di Crescenza | 4,7 Italia

7 – Mozzarella di Bufala Campana | 4,7 Italia

8 – Queijo Serra da Estrela | 4,7 Portogallo

9 – Pecorino Sardo | 4,7 Italia

10 – Pecorino Toscano | 4,7 Italia

11 – Bundz 4,7 Polonia

12 – Canastra 4,7 Brasile

13 – Reblochon 4,6 Francia

14 – Comté 4,6 Francia

15 - Pecorino Romano 4,6 Italia

16 – Bocconcini 4,6 Italia

17 – Taleggio 4,6 Italia

18 - Old Amsterdam 4,6 Paesi Bassi

19 – Sirene 4,6 Bulgaria

20 – Provola 4,6 Italia

21 - Graviera Naxou 4,6 Grecia

22 - Manchego curado 4,6 Spagna

23 – Stracciatella 4,6 Italia

24 - Fiore Sardo 4,6 Italia

25 – Golka 4,6 Polonia

26 - Mont d’Or 4,6 Francia

27 - Pljevaljski Sir 4,6 Montenegro

28 – Mozzarella 4,6 Italia

29 – Gruyère 4,5 Svizzera

30 - Queso Manchego 4,5 Spagna

31 – Beaufort 4,5 Francia

32 – Kefalotyri 4,5 Grecia

33 – Neufchâtel 4,5 Francia

34 - Saint-Félicien 4,5 Francia

35 – Dubliner 4,5 Irlanda

36 – Kefalograviera 4,5 Grecia

37 - Gorgonzola dolce 4,5 Italia

38 - Quijo de Coalho 4,5 Brasile

39 - Graviera Kritis 4,5 Grecia

40 - Queso Zamorano 4,5 Spagna

41 – Sulguni 4,5 Georgia

42 - Caciocavallo Silano 4,5 Italia

43 - Queijo de Azeitao 4,5 Portogallo

44 - Provolone del Monaco 4,5 Italia

45 – Redykolka 4,5 Polonia

46 - Délice de Bourgogne 4,5 Francia

47 – Époisses 4,5 Francia

48 – Coolea 4,5 Iralnda

49 - Slovenskà Parenica 4,5 Slovenia

50 - Brillant-Savarin 4,5 Francia



Lollobrigida: Un patrimonio tricolore da difendere

«Ancora una volta, TasteAtlas pubblica la classifica dei formaggi più apprezzati al mondo e l'Italia domina: 8 nei primi 10, 12 nei primi 20, 15 nei primi 30. Difendere questo patrimonio tricolore è, per noi, un dovere» ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.



La Francia non ci sta

Una vittoria anche un po’ “morale” nell’eterna diatriba con la Francia su quali siano i formaggi migliori. Anche se i cugini d'Oltralpe non sembrano aver preso bene la notizia tanto che arriva la “replica” da Parigi: il comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino mette in dubbio l’attendibilità della classifica sul proprio profilo Twitter: “Amici italiani, facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano”, scrivono ironicamente.