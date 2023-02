Dubai, Tokyo, Londra e Vancouver: le prugne della California si presentano al mondo

Il California Prune Board (Cpb) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - prenderà parte alle più rilevanti fiere internazionali di settore, al fine di consolidare le relazioni con i partner commerciali di tutto il mondo.

Prugne della California, concentrato di salute e bontà. Foto: California Prune Board



Da Dubai al Giappone, passando per Londra e Vancouver

Nel corso del mese di febbraio, il Cpb presenterà la qualità premium delle Prugne della California a Gulfood Dubai, la più grande fiera di riferimento per l’industria alimentare e delle bevande, che si terrà dal 20 al 24 febbraio 2023 al Dubai World Trade Centre. I rappresentanti del California Prune Board saranno a disposizione per dare il benvenuto ai visitatori allo stand S3-F53 nel Padiglione Usa, Sheikh Saeed Hall 3. Lo stand di CPB, situato nel Padiglione Usa, sarà dedicato alla promozione della denominazione d’origine e del profilo nutrizionale delle Prugne della California, nonché della loro versatilità d'uso come ingrediente e snack.



Il mese di marzo vedrà il Cpb impegnato in numerose manifestazioni, come Foodex Japan, dove avrà occasione di continuare a far conoscere le Prugne della California in uno dei principali mercati di esportazione. La fiera F&B si terrà presso la Big Sight Hall di Tokyo dal 7 al 10 marzo 2023, con un’affluenza prevista di oltre 30mila visitatori.

Dal 20 al 22 marzo, Cpb sarà poi presente all’Ife di Londra (Padiglione Usa, stand numero 4918 b), mentre Il Cpb concluderà il suo programma di eventi di settore per l'inizio del 2023 con la partecipazione alla conferenza e alla fiera dedicata ai prodotti naturali, biologici e per il benessere - Chfa Now, ospitata dalla Canadian Health Foods Association a Vancouver dal 30 marzo al 2 aprile 2023.



Diffondere la conoscenza di questo prodotto unico

«Le Prugne della California rappresentano un'enorme opportunità per gli importatori, acquirenti, distributori e retailer che desiderano soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti nutrienti, versatili e plant-based. Siamo lieti di partecipare a questi prestigiosi eventi di settore, la nostra presenza sarà volta a mostrare e far conoscere la qualità distintiva delle Prugne della California. Sarà, inoltre, un momento di incontro fondamentale con i partner commerciali già esistenti o potenziali a livello globale», afferma Esther Ritson-Elliott, director of international marketing & communications of the California Prune Board.



Continua la partnership con Andrea Mainardi e Stefano Collomb

All’interno delle attività di promozione a livello globale, il California Prune Board rinnova per il 2023 un’attività integrata di marketing e comunicazione anche in Italia, dove è stata riconfermata anche la partnership con lo chef Andrea Mainardi e il maître chocolatier Stefano Collomb, perfetti interpreti della versatilità delle Prugne della California in qualità di ingrediente in ricette salate e dolci, nonché del raffinato abbinamento con il cioccolato.