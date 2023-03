Spagna in vetrina a Milano con le eccellenze di Teruel

Si è tenuto a Milano un incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Spagna. In questa occasione sono state presentate al pubblico le eccellenze di Teruel, cittadina situata nella comunità autonoma di Aragona. Nel 1986 l'UNESCO ha dichiarato Teruel patrimonio dell'umanità per la caratteristica architettura mudéjar dei suoi monumenti, soprattutto le torri di San Martín e San Salvador, che, rivestite di piastrelle ceramiche, ricordano i minareti, dandole un aspetto orientale. Teruel infatti per lungo tempo è stata un importante centro islamico e, quando Alfonso II d'Aragona nel 1171 conquistò la città, buona parte della popolazione araba è rimasta.

Presentate al pubblico le eccellenze di Teruel

La Denominazione di Origine Jamón de Teruel

La gastronomia di Teruel si basa principalmente sul maiale, dal quale si ricavano insaccati ed eccellenti prosciutti con Denominazione di Origine Jamón de Teruel. Tra i piatti tipici non bisogna dimenticare le migas (a base di pane e carne di maiale), le zuppe d’aglio e l’agnello arrosto o ternasco, anche questo con Denominazione di Origine. L’incontro ha dato modo di conoscere un angolo nascosto a molti della Spagna, ma colma di specialità eno-gastronomiche, incominciando dal pregiato olio extravergine, prodotto da Almazara Artal, azienda che vanta premi di riconoscimento. L’olio della sua varietà ecologica, prodotto con economia circolare, vanta ben 14 premi. E’ seguito un assaggio del prosciutto di Andrés Izquierdo riconosciuto per la sua accurata lavorazione e che tra la sua produzione ha una edizione limitata.

Tris di salumi: la gastronomia di Teruel si basa principalmente sul maiale 1/4 Alcuni prodotti iberici 2/4 Una specialità in degustazione 3/4 Presentate al pubblico le eccellenze di Teruel 4/4 Previous Next

E’ stata presentata la prima cantina di spumanti di prima qualità Bayod Borràs che produce 3 spumanti. Due hanno un invecchiamento di 18 mesi (Coveta e Fornet), 30 mesi per il Gatell; l’ottima pasticceria di Belenguer 1918; i capretti di Entrecabritos allevati in modo tradizionale, rispettoso della natura e libero. La carne morbida e tenera è una vera specialità, tra l’altro viene venduta anche in pratici imballaggi sottovuoti, facili da riscaldare. I prosciutti di Soincar (Grupo Arcoìris); il primo “zafferano ecologico” prodotto in Spagna de la Carrasca; i dolci Makarpy; i profumati tartufi neri di Truficas del Rìo Pilas, che sono commercializzati in vasetti di vetro interi o sotto forma di salse già pronta; i vini della cantina Venta d’Aubert, e tra questi possiamo citare il Syrah, il Viognier, il Merlot e il Cabernet Sauvignon.