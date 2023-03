A Bologna Loison premiata come miglior ecommerce food

Al Fico di Bologna si è tenuta la seconda edizione E-commerce Food Conference, prestigioso summit nazionale di Ecommerce verticale sul Food&Beverage in collaborazione con il Gruppo Tecniche Nuove e il mensile MarkUp. L’evento ha premiato Loison Pasticceri come “Miglior e-commerce food integrato con punti fisici e store locator” ed è stata la giusta occasione per il debutto di Edoardo, quarta generazione Loison, nella platea nazionale imprenditoriale.

Edoardo Loison



Approccio trasparente

«Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento che valorizza il nostro sforzo di integrare punti fisici nazionali e internazionali con il nostro store locator ed è stato riconosciuto il vantaggio di Loison Pasticceri di condividere in maniera cristallina le informazioni con i nostri clienti, consapevoli che questa esposizione è un’arma a doppio taglio – racconta Edoardo Loison - tale approccio trasparente sta dando i suoi frutti in termini di crescita e fidelizzazione dei clienti che seguono e non rinunciano al nostro stile di puntare sempre e comunque sulla qualità, e non sulla quantità, condividendo in pieno questa politica di trasparenza».