Semplicità e contaminazione: alla scoperta dalla cucina filippina

La cucina tradizionale di un Paese è sempre la fotografia della sua storia. Non fanno di certo eccezione le Filippine, la cui cucina è da un lato molto semplice e dai sapori forti e dall'altro influenzata in maniera importante dai Paesi con cui le Filippine hanno avuto a che fare durante la loro storia. Il risultato sono piatti senza dubbio interessanti e che stanno trovando sempre più spazio e riconoscimento a livello internazionale. Scopriamo insieme i più significativi e iconici.

Pancit HabHab

Il piatto tipico della regione di Lucban, nella meravigliosa provincia di Quezon, è Pancit Habhab. La pietanza a base di noodles, solitamente servita su un pezzo di foglia di banano e che non si mangia in modo tradizionale. Il rituale prevede una vera e propria immersione nel cibo, senza l’utilizzo di forchetta.

Pancit (foto SinoPinas)

Pinangat

La città di Camalig, città storica della provincia di Albay, è stata definita "il luogo di nascita del Pinangat”. Consiste in un piatto saporito tipico della regione di Bicol composto da latte di cocco, carne o pesce, peperoncino e foglie di taro. La visita al volcano Mayon, definito come il "vulcano più perfetto del mondo" data la sua forma conica, è l’occasione perfetta per scoprire uno dei piatti più ricchi e unici del Paese.

Pinangat

Kare Kare

Il linguaggio dei Filippini è spesso caratterizzato da parole che vengono duplicate come il Kare Kare. Questo piatto è uno stufato di coda di manzo, verdure, crema di arachidi e, a volte, trippa. Il carboidrato preferito d’accompagnamento è il riso bianco con la bagoog, una particolare e deliziosa crema di gamberi che si sposa perfettamente con gli ingredienti principali. È una pietanza tipica di Pampanga, capitale culinaria delle Filippine, che regala la perfetta vacanza offrendo festival tradizionali, avventure all’aria aperta, e parchi a tema. Una destinazione dai sapori intensi e indimenticabili.

Kare Kare

Adobo

Uno dei piatti più tipici delle Filippine è l’Adobo, si tratta di uno stufato dal gusto deciso e profumato che prevede l’utilizzo della carne di maiale, pollo o verdure oppure con tutti e tre gli ingredienti insieme, a seconda della zona del terriorio. L’unica componente della ricetta che non varia nel tempo è il procedimento: gli ingredienti primari devono essere marinati in aceto, salsa di soia e aglio.

Adobo

Sinigang

Famosa in tutte le Filippine, la Sinigang è zuppa tradizionale aromatizzata con tamarindo, agrumi e mango verde. Nonostante il gusto leggermente aspro, è un piatto molto amato dai locali e dai visitatori internazionali che possono trovarla in tutto il Paese e in particolare nella regione di Visayas, meta perfetta per gli appassionati di diving e gli amanti delle acque cristalline.

Sinigang

Halo-halo

Considerata una delizia del territorio filippino e servito durante gli eventi più prestigiosi, il dessert Halo-halo è un’esplosione di sapori. Il dolce consiste in un mix di frutta conservata e zuccherata, legumi e gelatina ed è servito con ghiaccio tritato e, di solito, latte evaporato. Il piatto è tra i più colorati che si possano trovare durante un soggiorno nelle Filippine e le versioni moderne della ricetta nascondono anche una sorpresa all’interno: una deliziosa pallina di gelato.

Halo Halo