Agricoltura, 2 miliardi per il rilancio. Aiuti agli stagionali e alle donne

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 12:53

D

2 miliardi di euro all'agricoltura

Anticipo della Pac per un'iniezione di liquidità

448 milioni per gli operatori agricoli, 4 ai pescatori

Aiuti anche ai pescatori

72,5 milioni per l'esonero dei contributi previdenziali

150 milioni al fondo di solidarietà

80 milioni all'Ismea

25 milioni per la barbabietola da zucchero

Incremento dell'Iva su bovini e suini

Sostegni agli agriturismi, incentivi alle donne

Come chiedere i bonus

opo l’esclusione dal Decreto Sostegni I, l’ottiene dalaiuti sia in termini economici che politici amministrativi. Il Governo infatti ha deciso di stanziare(dei 40 totali previsti dalla manovra ) per ladel settore agroalimentare, ma anche per incentivare l’diNon solo, il- per rispondere a necessità sempre più calde degli ultimi anni - ha previsto anche fondi ad hoc sottoforma diin caso dicausati dal(come le gelate improvvise di primavera che anche quest’anno si sono verificate). E il Governo stesso non si è dimenticato del settore dellaalla quale ha destinato aiuti specifici.Innanzitutto, il Governo si è concentrato sul problema dellache accomuna le aziende agricole con il resto delle imprese di ogni settore. Per garantire una iniezione di liquidità è consentito l’dei contributi della(Pac). L’erogazione dell’anticipazione, tenuto conto della modifica del Quadro temporaneo slittato al 31 dicembre 2021, può compensare i relativi interessi con una sovvenzione diretta evitando così di intaccare il de minimis disponibili per l’azienda.In tema di sostegno aisonoche sono destinati aglia tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020, che non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) e non siano titolari di una pensione. Ad ognuno sarà riconosciuta un’indennità diAi pescatori autonomi , compresi i soci di cooperative, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps andrà invece un’indennità una tantum diper un totale di 4 milioni di euro.Legato ancora al tema del lavoro e della gestione dei dipendenti, per le lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici disono in arrivoIl Sostegni Bis ha previsto anchecosì da finanziare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brinate dell’aprile 2021.Ci sono poi. L’Istituto avrà il compito di gestirli per rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli impianti agricoli e della pesca, più che mai necessario in uno scenario precario che influisce notevolmente sui mercati.Quindi si scende nel tecnico perché sono benstanziati per l’istituzione di un fondo denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero” mediante un contributo commisurato alle superfici coltivate aCapitolo allevamenti: per il sostegno alla zootecnica è previsto un incremento al 9,5% delle percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di. Il tutto per un totale diNon può essere esente da un interesse in campo agricolo anche il comparto deglia cui sono state destinate risorse per il sostegno all’occupazione nel settore agrituristico mediante la possibilità di considerare tra iagricoli anche il personale dipendente dell’attività agrituristica. Nel filone che riguarda gli agriturismi è prevista anche l’estensione alle, senza limiti di età, delle misure agevolative già previste per l’avviamento di nuove imprese agricole per ie cioè mutui agevolati per gli investimenti a tasso zero e contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.I bonus per i settori dell'agricoltura e della pesca sono erogati dall'Inps previa richiesta da presentare entro il. La domanda per usufruire di questi incentivi può essere fatta tramite il portale dell'Istituto, Caf o enti di patronato.