Sostegni Bis: ecco tutti gli aiuti per ristoranti, turismo e agroalimentare

Ecco le principali voci di spesa del decreto Sostegni Bis da oltre 40 miliardi di euro

Il meccanismo di calcolo degli aiuti a fondo perduto basato su fatturato e utili

60% della perdita con fatturato 2019 fino a 100.000 euro;

50% sopra i 100mila e fino a 400mila;

40% sopra i 400mila e fino a 1 milione;

30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni;

20% sopra i 5 milioni e fino ai 10.

Creato un fondo ad hoc da 100 milioni per il "sostegno alle attività economiche chiuse"

Creato un fondo ad hoc per le imprese chiuse da inizio 2021 e per almeno quattro mesi, come i ristoranti senza dehors

Al turismo fondi per 3,3 miliardi, di cui 50 milioni per la promozione delle città d'arte. Per gli stagionali, 1.600 euro

Al ministero del Turismo sarà creato un fondo da 50 milioni di euro per promuovere le città d'arte

Due miliardi per l'agricoltura, compresi 448 milioni per gli operatori con 50 giorni di lavoro agricolo effettivo

Le novità in tema di lavoro: contratto di rioccupazione, espansione e solidarietà

Ai lavoratori agricoli riconosciuto un indennizzo una tantum di 800 euro

Costi fissi: meno tasse per ristoranti, alberghi e pubblici esercizi

Credito d’imposta del 60% sugli affitti commerciali e aziendali per imprese fino a 10 milioni. A questo si aggiunge un bonus sugli affitti per le agenzie di viaggio, i tour operator e le strutture ricettive. Il credito d’imposta potrà valere per i canoni riferiti ai mesi da gennaio a maggio 2021.

per imprese fino a 10 milioni. A questo si aggiunge un bonus sugli affitti per le agenzie di viaggio, i tour operator e le strutture ricettive. Il credito d’imposta potrà valere per i canoni riferiti ai mesi da gennaio a maggio 2021. Bonus bollette elettriche con plafond di 150 milioni;

con plafond di 150 milioni; Fondo da 600 milioni per ristorare le casse dei Comuni che riducono la Tari ;

; Fondo da 100 milioni per coprire il “buco” nei bilanci degli enti locali a causa della mancata riscossione della tassa di soggiorno;

nei bilanci degli enti locali a causa Spostamento al 30 giugno dello stop alla notifica delle cartelle esattoriali (circa 40 milioni di provvedimenti interessati);

dello (circa 40 milioni di provvedimenti interessati); Nuovo termine per l’introduzione della plastic tax: dall’1 luglio 2021 al l’1 gennaio 2022;

Slittamento al 20 agosto del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di commercianti e artigiani ;

del termine per il ; Proroga al 31 dicembre delle moratorie garantite dallo Stato (su richiesta dell’interessato che dovrà fare domanda alla banca entro il 15 giugno). Stessa data anche per i meccanismi di sostegno alla liquidità, ossia la richiesta di prestiti garantiti dallo Stato (che dall’1 luglio avranno una garanzia ridotta al 90% per importi fino a 30mila euro e all’80% per quelli superiori). Per chi ha finanziamenti già in essere, c’è la possibilità di allungare il prestito e la garanzia fino a 10 anni a patto che la somma sia superiore ai 30mila euro.

Le altre misure previste: da Alitalia al sostegno a famiglie, giovani, trasporto pubblico e sanità

Viene prorogato di 4 mesi il reddito di emergenza (da giugno fino a settembre).

Viene ritoccata la soglia di accesso al fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa (per un totale di 290 milioni di euro), ora disponibile per gli under 36.

Fondo da 500 milioni di euro dato in gestione ai Comuni per supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento di bollette, spese vive, affitti.

Stanziamento di 1,65 miliardi per gli interventi del commissario straordinario all’emergenza sanitaria, Pil generale Paolo Figliuolo

Stanziamento di 500 milioni per la riduzione delle liste d’attesa nella sanità

Stanziamento di 50 milioni per esentare dal ticket su visite ed esami chi è affetto dai postumi del Covid dopo il ricovero in ospedale

Nuovo prestito statale per Alitalia fino a 100 milioni di euro a titolo oneroso della durata massima di sei mesi al fine di scongiurare l’interruzione di servizio al trasporto aereo di linea e garantire la continuità territoriale con le isole.

a titolo oneroso della durata massima di sei mesi al fine di scongiurare l’interruzione di servizio al trasporto aereo di linea e garantire la continuità territoriale con le isole. Fondo da 450 milioni per il trasporto pubblico locale.

on unacolpite dalla crisi legata alla pandemia Covid. Presentato in conferenza stampa dal presidente del Consiglioil 20 maggio, il nuovo decreto prevedee uno partite Iva. A queste risorse vanno poi aggiunti interventi sui costi fissi, sul lavoro e sul sostegno alla liquidità delle aziende.La novità maggiore riguarda il meccanismo di calcolo degli aiuti spettanti alle aziende in difficoltà . La prima è legata all’e prevede l’erogazione del contributo a fondo perduto in base al confronto fra il fatturato 2019 e quello 2020, con la. Un sistema che punta a far rientrare fra i beneficiari anche quelle aziende che non hanno ricevuto i sostegni di marzo a causa di entrate discontinue che non permettevano di certificare la perdita del 30% del fatturato che dà accesso agli aiuti. La seconda riguardache ora può essere indicato nel confronto fra il volume d’affari generatoA questo sistema, si aggiunge poi un(e quindi c’è la necessità per le partite Iva di chiudere la dichiarazione dei redditi al 10 settembre piuttosto che al 30 novembre, data della scadenza ordinaria). Dal ritocco andranno però dedotte le somme già ricevute. Questa misura ha a disposizione un portafoglio di 4 miliardi.In ogni caso,che vanno dal 60% per aziende con fatturato pre-crisi fino a 100mila euro al 20% per fatturati fra i 5 e i 10 milioni. In ogni caso, bisogna dimostrare perdite medie mensili di fatturato di almeno il 30%. Ricapitolando:Un fondo ad hoc per il "sostegno alle attività economiche chiuse", pari a circa 100 milioni di euro , sarà riservato a quelle attività che chiuse da inizio gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, per almeno quattro mesi. L'idea è quella di andare incontro a quelle attività, come i ristoranti senza spazi esterni, per esempio, che non hanno potuto godere degli allentamenti alle restrizioni.per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.Fondo di che si aggiunge ai fondi già stanziati nel Decreto Sostegni I pari a 1,7 miliardi) . Nello specifico sono previste risorse per la montagna, le città d’arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per canoni locazione e il credito d'imposta bis. Nonché un. Confermato anche l’ampliamento del bonus vacanze , che si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. Si potrà richiedere fino al termine del 2021.Oltre a ciò, il provvedimento economico prevede unda destinare al ministero del Turismonei cui territori siano ubicati beni Patrimonio dell'Unesco tenendo conto dell'effetto economico del calo delle presenze turistiche fra 2019 e 2020. Questo tesoretto andrà ad aggiungersi aa favore delle imprese turistiche ubicate nei comprensori sciistici.Sul fronte occupazionale,del turismo che prevede un contributo una tantum di. Lo stesso bonus si estende anche ai lavoratori stagionali degli stabilimenti termali, dello sport e dello spettacolo per un totale di circa 737,6 milioni di euro.Sono circa. Oltre agli stanziamenti degli aiuti a fondo perduto per le aziende colpite dalla crisi, su proposta del ministro all'agricoltura, Stefano Patuanelli è stata inserita una serie di norme come indennizzi per le gelate di aprile 2021 (circa 105 milioni), sostegni al settore della pesca, semplificazione burocratica e amministrativa. Sul fronte dell'occupazione, 7dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra.Sempre per quanto riguarda l’occupazione in campo agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum di; il tutto per un plafond di 448 milioni di euro.Nel decreto Sostegni II,e ridurre il più possibile gli effetti dello sblocco dei licenziamenti. Si tratta di sgravi al 100% fino a seimila euro per il(ossia contratti subordinati a tempo indeterminato legati a percorsi di formazione e periodi di prova di massimo sei mesi), nuove norme sui(le aziende in presenza di una perdita di fatturato del 50% potranno stipulare contratti che portano la retribuzione al 70% a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali) e l’estensione dei(che consente il prepensionamento dei dipendenti che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione) alle imprese da 100 dipendenti in su. A questo si aggiunge il rifinanziamento del bonus per gli stagionali: 1.600 euro a testa una tantum.Vera e propria croce per le attività economiche costrette a rimanere chiuse dai vari decreti anti-contagio,che punta ad alleggerire le varie incombenze fiscali a carico delle imprese.Per quanto riguardadel decreto Sostegni Bis, vanno sottolineate alcune voci che, sebbene non incidano direttamente sugli esercizi commerciali, puntano comunque a sostenere l'economia nel suo complesso: