Born in Tuscany, le eccellenze Dop e Igp toscane incontrano la distribuzione di qualità europea

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 08:30

T

utto pronto per il lancio di “”, il progetto di valorizzazione dedicato a tre eccellenze agroalimentari toscane a Indicazione geografica:. Obiettivo dell’iniziativa: la realizzazione di tre masterclass formative dedicate a operatori della distribuzione, ristoratori e giornalisti di settore in tre nazioni europee: Italia, Germania e Polonia. La Toscana delle produzioni certificate Dop e Igp si racconta attraversoorganizzati dal Consorzio Olio Toscano Igp, Consorzio Pecorino Toscano Dop e Consorzio Prosciutto Toscano Dop in collaborazione con la Fondazione Qualivita , nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.attraverso la piattaforma Zoom, alla presenza di 20 operatori specializzati, provenienti da ciascuno dei tre Paesi, che saranno guidati alla scoperta delle caratteristiche distintive dei tre prodotti dal toscano, affermato giornalista e critico gastronomico. Ad arricchire la presentazione unarealizzata grazie alle food box con le tre eccellenze toscane, spedita per via aerea direttamente a casa dei partecipanti, e le videoricette dello “Chef stellato”, food & beverage director del Four Seasons Hotel Firenze.L’esperienza che si struttura come una presentazione online, aperta all’interazione con gli ospiti, è ideata per veicolare le caratteristiche distintive dei prodotti in modo da poterli correttamente utilizzare sia nella distribuzione che nella ristorazione, attraverso ilI Consorzi di tutela lanciano dunque unin un momento in cui non è possibile “fruire il territorio” in modo diretto, facendo leva sul patrimonio gastronomico non solo come slogan, ma proponendo un uso del prodotto che ne valorizzi le caratteristiche nell’ambito di un modo di mangiare toscano e italiano.Per informazioni: www.qualivita.it/born-in-tuscany-ita