Colomba e pastiera uniscono l'Italia. Le migliori sono di Barile e Slama che vincono la gara nazionale

utto naturale, solo artigianale, questo il filo conduttore della sfida fra la '''' oggi all'hotel Andriola di Milano organizzata da, l'inventore di RePanettore. «La novita di quest'anno - ha rimarcato Porzio durante gli assaggi delle due giurie di esperti- è che alla disfida hanno partecipato pasticcieri di varie parti del Paese, a significare che il dolce unisce da Nord e Sud, con materie prime di altissima qualità. Per ricordare anche i 160 anni dell'Unità d' Italia».

30 i maestri pasticceri concorrenti provenienti da 11 diverse Regioni, con una prevalenza di campani e lombardi. I dolci in gara erano accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi e aromi artificiali, senza semilavorati (i cosiddetti mix) e coadiuvanti tecnologici.

Due belle gare, svoltesi nella massima sicurezza e del più rigoroso rispetto delle norme anticovid. Ma soprattutto è stato un concreto segnale in vista delle prossime festività pasquali. Il segnale di un settore vivo e più che mai intenzionato a sfidare il lockdown con produzioni di altissima qualità. Il tutto frutto dell'impegno di piccoli e piccolissimi laboratori artigianali che tengono vive le tradizioni, vere e genuine nate in terra lombarda (colomba) e napoletana (pastiera). Insomma, non mollano nonostante tutto. I vincitori delle due categorie (Un pugliese per la colomba - Andrea Barile di Foggia, Pasticceria Terzo Millennio, e un campano, ovviamente, per la pastiera - Alessandro Slama di Ischia pane) hanno dimostrato di aver lavorato con maestria le materie prime, all'insegna della bontà.



La colomba prima classifica di Andrea Barile di Foggia



La pastiera prima classificata di Alessandro Slama di Ischia

Colomba e Pastier sono dolci semplici che vanno rispettati - hanno rimarcato gli esperti – emanano voglia di vita , felicità e festa. Durante il concorso è stata lanciata anche la proposta di predisporre un vero e proprio disciplinare per la pastiera. E non dimentichiamoci che la colomba, annuncia l'imminente arrivo della primavera, un segnale di speranza in questi tempi grami. Consoliamoci almeno con un buon dolce!

Questa la classifica finale:

