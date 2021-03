Dal dopoguerra alla next generation, come cambia la dieta degli italiani

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 10:35

Sono le nuove generazioni a scegliere i trend dell'alimentazione da oggi al futuro

Dal dopoguerra ai fast food del nuovo millennio

Cibo biologico, genuino e locale, come nel Dopoguerra

La generazione Z sceglie i trend alimentari del futuro

E non dimentichiamo l'antispreco, nel rispetto del nostro Pianeta

apita spesso di riflettere sulle differenze generazionali. Gli ultraottantenni/i nostri nonni ricordano con nostalgia i vecchi tempi, gli anni del, in cui lonon era lontanamente paragonabile a quello di oggi. La sobrietà, la parsimonia e la capacità di adattamento erano valori basilari nella vita di ogni famiglia. Laquotidiana consisteva principalmente in alimenti oggi definiti come “ beni di prima necessità ”: pane, latte, verdure del proprio orto, legumi e, quando possibile, carne componevano i menu delle. I prodotti erano di, locali e soprattutto artigianali, ma del resto all’epoca non vi erano alternative.La vera svolta fu poi trainata dalla diffusione della televisione e daldegli; erano gli anni in cui il cibo cominciava a trasformarsi in prodotto, rendendo fondamentali aspetti come l’immagine, iled il. Questi ultimi vennero consolidati negli anni ‘70, ‘80 e ‘90, quando l’cominciò a crescere a dismisura, rendendo i consumatori desiderosi di alimenti confezionati, senza curarsi particolarmente degli ingredienti utilizzati. E poi, il via aie la loro diffusione nel, necessari alla vita frenetica dei lavoratori ed allo stesso tempo comodi ed economici per i più giovani.Insomma, lo stile di vita alimentare è profondamente legato al contesto storico-politico, economico, culturale ed ambientale di ogni epoca. È perciò necessario chiedersi: dove stiamo andando? Cosa vogliono e cosa vorranno i nuovi consumatori/clienti? Come cambierà la dieta di tutti i giorni?Sono ie i giovani della, la cosiddetta “next generation” di consumatori, consapevoli di cosa e come si mangerà in futuro e, soprattutto, di quali saranno i valori che faranno la differenza.In primo luogo, hanno a cuore i temi della, dele della. Già di tendenza pre-pandemia, oggi è ancora più forte il tema della sicurezza e della sostenibilità alimentare. È necessaria una particolare attenzione allaed alla qualità dei prodotti, che siano di stagione, locali e genuini.I giovani sono attenti all’e all’impatto dei consumi sulla vita delle persone e del. Scegliere ingredienti a basso impatto ambientale,ed artigianali favorendo i piccoli produttori non è più una questione di nicchia, ma un’esigenza di una fetta sempre maggiore di popolazione.Ugualmente, l’ incremento di ednegli ultimi anni, come anche la diffusione die vegane, comportano l’esigenza di proporrevariegati e specifici. Sfida non indifferente per i ristoratori che si trovano a dover studiare menu più complessi che comprendano prodotti di stagione, prodotti locali e anche adatti a diverse tipologie di scelte alimentari (o non). La soluzione? Affidarsi acertificati, garantendo ai consumatori la veridicità e ladi propri ingredienti.