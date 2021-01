I food trend del momento? Li decidono i millennials

Primo Piano del 30 gennaio 2021 | 08:31

e tendenze nel settoresono state letteralmente stravolte nell’ultimo anno. Il boom del, ad esempio, non era stato previsto nemmeno dai forecaster più acuti, eppure era già considerato un must per i. Cos’è quindi quello che interessa di più a questa generazione, così arguta e redditizia?sono sicuramente gli argomentiche stanno più a cuore ai millennials.Secondo lo studio Innova Consumer Survey 2020, 6 persone su 10 ricercano informazioni dettagliate sull’che acquistano. Maggiore attenzione è richiesta anche sul: no alla, si aIl grande interesse verso la sostenibilità ambientale ha portato alla crescita di un nuovo fenomeno: laonline. Dai grandi player come Cortilia e PlanetEat ai piccoli negozi di quartiere, la spesa con i prodotti del contadino arriva direttamente a casa.Anche la ha potenziato questo servizio . Sul sitoinfatti è possibile vedere tutte le aziende agricole che si sono attrezzate per andare incontro a questa esigenza. Il settore salutistico è un altro ambito molto caro ai millennials, infatti anche il delivery punta tutto sull'. Secondo l’osservatorio di Just Eat, nel 2021 sarà in crescita la domanda di piatti sempre più salutari,, con, ingredienti di stagione e a. I piatti più in voga saranno:e vegani, poké bowl da comporre , zuppe di legumi e verdure miste di stagione, insalate e hummus di ceci abbinato a vari piatti.Per i palati più gourmet, la nuova tendenza è la, solitamente di un, da rigenerare o completare a casa. Una vera e propria, che permette di gustare un, creandolo tu stesso! Il glamour, la moda e il food hanno stretto negli anni un legame sempre più forte, tanto da modificare le abitudini di acquisto.La crescita della consapevolezza a tavola si riflette anche nella scelta dei propri capi d’abbigliamento. Le aziende infatti produconocon elementi vegetali, tessuti ottenuti con funghi o con l’orango fiber, ovvero la cellulosa di scarto degli agrumi siciliani. La tendenza per il mercato etico-vegetale nella moda è positiva, con un aumento del 14,5% sostenuto soprattutto dai millennials.Come fanno quindi i brand ad attrarre un consumatore della? Semplice, parlando la loro lingua. Un esempio su tutti è dato da Barilla, che ha saputo interpretare un’esigenza attraendo una fascia di pubblico nuova. Insieme a Spotify, il brand ha creato “Playlist Timer”, otto playlist che durano dai 9 agli 11 minuti e che indicano ilnecessario per ciascun formato di pasta. Il futuro che ci aspetta è incerto ma siamo sicuri di una cosa: il mondo del food and wine sarà sempre più in mano ai millennials, creatori di tendenze e sostenitori di nuovi ideali.Per informazioni: www.jacleroi.com